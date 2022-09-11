本周 EPIC Games 釋出榮獲 4.3 星級評價的《Hundred Days》釀酒模擬遊戲，從即日起至 2022 年 09 月 15 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可體驗價值 NT$359 元的《Hundred Days》釀酒模擬遊戲，在遊戲中可以學習與土壤和自然互動，製作能將你的酒莊推向巔峰的極品佳釀，現在就踏上精彩的釀酒之旅吧！喜歡這種模擬經營類遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧！

《Hundred Days》遊戲介紹

《Hundred Days》是一款由意大利獨立遊戲開發團隊研發的真實還原模擬經營葡萄酒莊園的遊戲。

在遊戲中，玩家會學習到葡萄酒釀造的全過程，從選擇葡萄和葡萄藤品種，到給葡萄剪枝，再到壓皮、發酵、在橡木桶熟成、過濾，最後到裝瓶、貼標簽並拿到市場上售賣，你的每一個決定都將影響到葡萄酒的最終口感和品質，現在就讓我們踏上精彩的釀酒之旅吧！

遊戲特色：



對於各類玩家都容易上手的玩法

通過研究土壤去了解更適合種植哪種葡萄

學會保護你的葡萄藤、了解什麽時候最適合去剪枝和收獲、 釀造過程中用什麽樣的酒用什麽樣的酵母比較合適、如何通過選擇木桶、發酵和陳化來讓你的酒別具一格

定製化你的酒瓶，拓展你的酒莊品牌，擴大名聲和影響力

遊戲領取步驟

《Hundred Days》領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！