本周 EPIC Games 釋出榮獲好評的《Wolfenstein: The New Order》第一人稱射擊遊戲，從即日起至 2022 年 06 月 09 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$645 元緊張又刺激的《Wolfenstein: The New Order》射擊遊戲，遊戲中你必須闖入隱密研究設施以及守備森嚴的武器庫，與超大型機器人、身材魁梧超級士兵及菁英突擊部隊交手直到贏得勝利，喜歡這種令人緊張刺激遊戲場景遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧！

《Wolfenstein: The New Order》遊戲介紹

《Wolfenstein: The New Order》是由 MachineGames 所開發，該工作室擁有經驗豐富的遊戲開發人員，所創作的劇情導向型遊戲頗受好評。這款遊戲有著深度遊戲劇情，其中還包括動作、冒險和第一人稱戰鬥。

遊戲除了擁有緊張刺激的電影級遊戲場景外，還包括突襲波羅的海沿岸的海濱要塞、水下探索、玩家操控的納粹戰爭機器等更多內容，集結各項要素創造出刺激無比的動作冒險體驗。

遊戲中，玩家將橫跨歐洲執行個人任務，目標是殲滅納粹的戰爭機器，在數名反抗戰士的幫助下，玩家將潛入守備森嚴的敵軍設施，對抗高科技納粹軍團，並控制佔領陸地及其他區域的超級武器，直到贏得勝利不罷手！

遊戲領取步驟



《Wolfenstein: The New Order》遊戲領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/wolfenstein-the-new-order

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！