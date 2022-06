本周 EPIC Games 釋出榮獲好評的《Wolfenstein: The New Order》第一人稱射擊遊戲,從即日起至 2022 年 06 月 09 日晚上 11 點前,只要前往 EPIC Games 平台,便可獲得價值 NT$645 元緊張又刺激的《Wolfenstein: The New Order》射擊遊戲,遊戲中你必須闖入隱密研究設施以及守備森嚴的武器庫,與超大型機器人、身材魁梧超級士兵及菁英突擊部隊交手直到贏得勝利,喜歡這種令人緊張刺激遊戲場景遊戲的朋友,感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧!

《Wolfenstein: The New Order》遊戲介紹

《Wolfenstein: The New Order》是由 MachineGames 所開發,該工作室擁有經驗豐富的遊戲開發人員,所創作的劇情導向型遊戲頗受好評。這款遊戲有著深度遊戲劇情,其中還包括動作、冒險和第一人稱戰鬥。

遊戲除了擁有緊張刺激的電影級遊戲場景外,還包括突襲波羅的海沿岸的海濱要塞、水下探索、玩家操控的納粹戰爭機器等更多內容,集結各項要素創造出刺激無比的動作冒險體驗。

遊戲中,玩家將橫跨歐洲執行個人任務,目標是殲滅納粹的戰爭機器,在數名反抗戰士的幫助下,玩家將潛入守備森嚴的敵軍設施,對抗高科技納粹軍團,並控制佔領陸地及其他區域的超級武器,直到贏得勝利不罷手!

遊戲領取步驟



《Wolfenstein: The New Order》遊戲領取位置:https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/wolfenstein-the-new-order

首先請到 EPIC 活動網站中,點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入,這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家,可以註冊一個,若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器,遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟,這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們,趕緊先安裝起來,只要安裝完成,就能直接啟動開始遊玩囉!