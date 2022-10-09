Epic 本周釋出 4.3 星好評《殺戮之源》像素動作遊戲，現在領取便可永久免費暢玩！

本周 EPIC Games 推出 4.3 星級評價的《殺戮之源》像素動作遊戲，從即日起至 2022 年 10 月 13 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$139 元的《殺戮之源》垂直地圖的平臺動作 rogue-lite 遊戲，在遊戲中你可以解鎖多個新角色和技能，在隨機生成的地牢中大肆破壞，突破一波又一波嗜血魔物的阻撓，逃離恐怖的地獄吧！喜歡這種性速風動作遊戲的朋友，感緊把握這次 EPIC 的限免活動吧！

《殺戮之源》遊戲介紹

Epic 本周釋出 4.3 星好評《殺戮之源》像素動作遊戲，現在領取便可永久免費暢玩！

《殺戮之源》是一款來自印尼遊戲團隊 Tahoe Games 所創建的像素風動作獨立遊戲。

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遊戲中，會伴隨著來自地獄深處的重金屬音樂和像素風畫面，你必須勇闖惡魔巢穴，闖過各種恐怖的怪物四處遊走的地方及陷阱。

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在遊玩的過程中，你可以藉由解鎖多個新角色和技能，在隨機生成的地牢中大肆破壞，讓你突破一波又一波嗜血魔物的阻撓，最終並逃離這恐怖的地獄吧！

遊戲領取步驟

《殺戮之源》遊戲領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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