本周 EPIC Games 推出 4.3 星評價的《戰鎚40K：機械神教》回合制戰略遊戲，從即日起至 2022 年 11 月 03 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$429 元的《戰鎚40K：機械神教》好玩戰略遊戲，在遊戲中你將指揮 Imperium 中技術最先進的軍團 Adeptus Mechanicus，而你的每個決定都會大幅影響該回合的任務結果！喜歡這種需要腦力的回合制戰略遊戲玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《戰鎚40K：機械神教》遊戲介紹

《Warhammer 40,000: Mechanicus》（戰鎚40K: 機械神教）是 2018 受到好評的戰鎚 40K 系列，本遊戲採「機械神教」陣營為主軸。

在遊戲中，你必須指揮 Imperium 中技術最先進的軍團「機械神教」Adeptus Mechanicus，你將帶領軍團前往重現於世的機械死靈行星 Silva Tenebris，另外，你也可以自訂隊伍、管理資源、強化裝備、發現失落已久的技術，並控制 Tech-Priest 的每個行動。

而你的每個決定都會影響遊戲後續的每一項任務，在超過 50 個精心設計的任務中，你要決定麾下部隊的最終命運，現在請您請謹慎選擇你的道路，Imperium 的存亡取決於你了。

遊戲領取步驟

《戰鎚40K: 機械神教》遊戲領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！