本周 EPIC Games 推出了超人氣《Dead by Daylight》限免生存恐怖遊戲，從即日起至 2021 年 12 月 10 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$379 的《Dead by Daylight》緊張刺激的生存恐怖遊戲，遊戲中會有五名參賽者，並由一名玩家扮殘暴殺手，其餘的四名玩家則扮演逃生者，逃生者必須從殺手的魔爪下逃亡，避免被他捉住及殺死，對於喜歡這種生存恐怖遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Dead by Daylight》遊戲介紹

《Dead by Daylight》是一款多人（四對一）恐怖遊戲，由一名玩家扮殘暴殺手，其餘的四名玩家則扮演逃生者。逃生者試圖從殺手的魔爪下逃亡，避免被他捉住、折磨及殺死。

遊戲共有三大地點：邁克米倫莊園、廢舊車庫、寒風農場，每個地點和殺手的生前都有關係。此外，還有其餘十二個系列的地圖：克洛普瑞恩瘋人院、哈登菲爾德、黑水沼澤、萊理療養中心、紅樹林、春木鎮、吉迪恩肉製品加工廠、山岡家族地產、奧蒙德、霍金斯國家實驗室、死狗酒館、沉默之丘、浣熊市、遺棄墓園。

逃生者會以第三人稱視角進行遊戲，並對四周情況有較好的認知。殺手則使用第一人稱視角，把注意力專注於獵物。逃生者每一回的目標即是避免被殺手捉住，且從殺戮之地死裡逃生。說比做容易，尤其每一次你進行遊戲時，環境都會有所變動。

而參與遊戲逃生者須把地圖上出現的七個發電機修好五臺，使電力流通地圖邊緣的兩扇大門，再藉由門旁的開關打開大門逃生。同時地圖上具有窗戶、木板、木門、櫃子和寶箱等可互動的物件增加了玩家雙方的遊戲策略性，若逃生者們不幸被殺到只剩一人，則最後一個人可以選擇使用地道逃生喔！

遊戲領取步驟

《Dead by Daylight》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/dead-by-daylight

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！