有沒有一款可以同時下載 PodCast、音樂或影片的軟體？最近小編發現 Audials One 2022 CBE，原價 79 美金換算台幣超過 2000 元，現在正推出限時費活動，Audials One 2022 CBE 的原用途是整合高品質的串流影音，不過小編意外發現也可以錄製高畫質串流媒體，像是 Spotify、YouTube 等音樂，換句話說也可以用來下載影片或音樂，非常值得收下，現賺超過 2000 元，不收下會後悔呀。錯過限時免費的話，TuneFab Spotify Music Converter 也是用來下載 Spotify 音樂相當知名的工具。

限時免費活動頁面：https://thesoftware.shop/audials-one-2020-special-edition-full-version-giveaway/

進入限時免費頁面後，輸入 Email 來取得載點。

輸入完畢後按下 Submit。

接著就可以看到 BUY NOW 下載囉，雖然是寫 BUY NOW 但是不需要輸入任何信用卡資料就可以 0 元下載。

點擊紅色 Download。

接著再點擊 Download starten 就可以下載檔案啦，若點了沒反應可以右鍵用新視窗開啟，或者可以到文章後方直接下載。

下載之後進行安裝。

安裝完畢之後，打開 Audials One 2022 CBE，輸入使用者名稱，並且註冊一組帳號密碼。

註冊完畢後按下 Activate 就可以啟用啦！

進入 Audials One 2022 CBE 主畫面後，直接輸入你想下載的音樂名稱。

也可以選擇要下載的來源，YouTube 預設是開啟的，如果你要下載 Spotify 音樂也可以手動啟用。

找到歌曲後點擊播放，有下方就會看到播放畫面。

此時右鍵點擊預覽播放視窗標題處，然後選擇 Record Audio Track。

按下 OK。

Audials One 2022 CBE 就會進行錄製影音的工作。

轉檔完畢後打開資料夾，就可以看到下載好的音檔囉，連結幫大家準備在下方，趕快去下載起來啟用吧！

https://audials.com/en/one/what-is-new-2022

下載：

Audials One 2022 CBE ( Windows 下載 )