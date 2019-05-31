在不買任何快充的情況下，有沒有辦法讓 iPhone 充電變快？有的！今天來跟大家分享這款 Fast Charge iPhone 來幫 iPhone 快速充電， 這款捷徑並不是用開源的方式來幫 iPhone 快速充電，而是用節流的方式，將 iPhone 耗電量降到最低，例如開啟飛航模式、關閉藍芽、開啟省電模式等，讓 iPhone 在最省電的方式下充電，自然會充得比較快速，充電完成後再自動把剛剛關閉的 APP 和功能恢復到原來的狀態，過程中不用手動開來開去，全部都靠捷徑自動化完成！你也可以參考：iPhone 充滿電提醒，捷徑充電小幫手幫你留下每次充電紀錄

△ 首先點擊下方的連結取得 Fast Charge iPhone 腳本，這邊要比較注意的是手機必須安裝捷徑 APP 如果沒有安裝腳本就無法取得，如果你沒有安裝的話趕快去安裝吧，下方也幫你把捷徑 APP 的載點準備好啦，點進去就可以下載。

△ 接著點擊「執行捷徑」，第一步捷徑會詢問我們是否要更新，點擊 No 就可以了，沒有更新捷徑還是可以正常運作沒有問題。更新的話你可能就要等個一陣子，讓他跑一下囉。

△ 再來會出現手機目前的電量，以我的手機為例撰文當下是 57%，下一步就會開始關關大法啦，首先是「是否要關閉藍牙」，為了讓充電效率最大化當然是點擊 Yes，然後進入下一步。

△ 關閉藍牙之後，在捷徑完成時「是否關閉省電模式 ( 恢復原狀 )」，當然是點擊 Yes，最後捷徑會提示我們可以手動前往將螢幕的 True Tone 、開啟夜間模式來達到最佳的效果，你也可以選擇不這麼做沒問題，做完成最後的設定啦！

△ 關掉一些比較耗電的功能之後，就可以把充電器插上 iPhone 開始充電啦，開始充電之前它會問我們要在這個最低耗電的模式狀態下多久？上面預設是 1800 秒也就是 30 分鐘，30 分鐘之後就會自動回復到初始設定，將所有的省電模式關閉，到一般的耗電情形，你要自己調整上面的數值也是沒有問題。

△ 在這 30 分鐘內捷徑都會保持在運作狀態，30 分鐘充電完成之後，手機就會像什麼事都沒發生過，自動回復到正常的模式下啦！如果你只有很短的時間，要將手機充越多電越好，應急的時候將這個捷徑打開，就可以在一樣的時間內充更多電，iPhone 的使用者們趕快收下吧！

捷徑載點：這邊請

充電小幫手腳本：這邊請