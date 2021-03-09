用手機突然看到想收藏的影片，有沒有什麼推薦的 App？最近小編發現一款「BOX 視頻下載器」，能夠自動檢測網站上的影片並下載高畫質影音，除了 YouTube 以外，幾乎支援大部分網站，好比 Facebook、Vimeo、Instagram、Twitter、Dailymotion 等，下載後支援隱私模式，只儲存在獨立資料夾，避免相簿被朋友瀏覽，支援的格式有 MP3，M4A，MP4，M4V，MOV，AVI，WMV，有需求的朋友請趕快收藏起來囉，目前只支援 Android 系統，iOS 的朋友請參考達人精選 11 款萬用線上影片下載工具

進入 Google Play 即可免費下載，開啟 BOX 視頻下載器之後，會有簡單的說明，不想看點擊右上角跳過就可以囉。

由於 Google 政策關係，目前 BOX視頻下載器「不支援」YouTube 影片，此外 Facebook、Vimeo、Instagram、Twitter、Dailymotion 等常見社群媒體都是可以用的。

下載方式很簡單，只需要複製影片連結網址，貼回 BOX視頻下載器即可下載。（下載前須播放一次影片 App 才會偵測到，偵測到影片後點擊下載才能成功）

再來是 BOX視頻下載器的獨家功能，下載的影片會存在私人資料夾中，而不是手機相冊中，以防止被朋友看到並保護我們隱私。

當然，我們也可以根據需要更改存儲路徑，像是儲存在 SD 卡中，如果你也有下載影片的需求，連結放在下方，大家請自行取得囉。

下載：

BOX視頻下載器（Google Play）