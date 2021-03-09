因疫情的關係，懷念昔日與朋友晚上相約去酒吧的日子嗎？就讓「I MIss My Bar」酒吧環境音效網陪你度過難忘的夜晚吧！「I MIss My Bar」酒吧環境音效網，共有 7 種酒吧環境音效讓你選擇，包括有調酒師工作聲、人們說話聲、雨下在窗戶上的聲音、夜間氣氛、提供飲料聲以及外頭街道聲等等，另外，網站還有每週推薦的 Spotify 酒吧音樂播放清單，不過每首只能試聽 30 秒，想聽完整歌曲就必須要連到 Spotify 上才可收聽喔！覺得在家工作寂寞嗎？趕緊參考這篇：I Miss The Office 模擬辦公室環境音效網

I MIss My Bar 網站介紹

打開 I MIss My Bar 網站後，你可以看到網站非常簡約的設計畫面，而網站的右手邊有 7 種酒吧環境音效，可讓你自由搭配，可各別調整音量大小，而左下方會有每週推薦的 Spotify 酒吧音樂播放清單，每首都可以讓你試聽 30 秒，若想聽完整的音樂必需連到 Spotify 上！

若看不懂右側 7 種酒吧環境音效英文的話，小編有幫大家做了翻譯！對於晚上常跑酒吧或沒去過酒吧的朋友，都可以透過這個 I MIss My Bar 酒吧環境音效網，讓你在家也能感受到酒吧的氣氛，想在家體驗的朋友，趕緊來試試看吧！

I MIss My Bar：http://imissmybar.com/

