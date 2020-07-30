一人在家上班寂寞嗎 ? 一個模擬辦公室聲音的網站讓你不寂寞

全世界因為疫情的關係，有許多公司都讓員工在自家上班，減少員工群聚的風險，雖然聽起來在家工作感覺好像很爽，但像我這種單身狗只有一個人在家，一整天工作下來會感到超級寂寞的，因此我發現國外有個網站叫 I Miss The Office 可以模擬辦公室的聲音，這讓我這單身狗瞬間得到了溫暖，其中包含鍵盤的打字聲、隱約的對話聲、偷吃零食的聲音、使用影印機、飲水機，還有偷放屁的聲音等等，就算只有一個人在家工作，彷彿有許多同事伴你左右，填補我那寂寞的空虛感。

I Miss The Office：https://imisstheoffice.eu/

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開啟網站後，點擊左下角的「播放」鍵，就能開始聽見辦公室的環境音。

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右下角可以控制增加或減少同事的數量，最多 10 人。

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網站除了自動隨機播放聲音之外，也能使用滑鼠去點擊畫面中的任何物件（點擊物件就會反白），就會獨立發出與物件相關的聲音，建議大家不要一次點太多，因為真的會有點吵！

使用過後我個人覺得還頗奇妙的，有時候工作真的有點雜音會更加專注，是不是和我一樣很久沒有同事了？或是在家上班感到無聊了呢？馬上一起來
I Miss The Office：https://imisstheoffice.eu/

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