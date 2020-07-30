你在找免費聽音樂 App 嗎？每年蘋果都會推出 Apple Music 學生優惠方案，今年也沒有例外，推出「前 3 個月免費試聽活動」，9/30 前學生訂閱 3 個月可免費使用 3 個月，試用期過後可以 70 元/月的價格續訂，今年還特別加碼 Apple TV+ 免費看，若你目前還保有學生身分，可別錯過此次機會，不過這次活動僅限於未曾申辦過的使用者，若你之前曾經用過這個優惠，就不符合活動資格囉。你也可以參考：TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測

進入 Apple Music 活動網站後 (文末有連結)，點擊「免額外付費試用」就可以申請，選擇「大專院校學生」方案後，按下驗證資格即可。

驗證方式是 Apple 與 UNiDAYS 合作，輸入教育 Email 及輸入大學名稱即可驗證，如果你已經不是學生身分，但是先前有申請 Gsuite 校友信箱的話，同樣可以通過驗證。

按下驗證學生狀態即可通過。若是曾未訂閱過 Apple Music 的新用戶，還加碼送三個月，加起來最高可免費聽 6 個月。

驗證通過後，就可以獲得學生訂閱 3 個月的免費使用時間，以及這次限時免費使用 Apple TV+ 的權限，學生方案最長可使用 4 年，每月優惠價 70 元，各位若想在 3 個月免費試用結束後取消，記得去取消訂閱，否則就會開始收錢囉！

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