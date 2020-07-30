Apple Music

你在找免費聽音樂 App 嗎？每年蘋果都會推出 Apple Music 學生優惠方案，今年也沒有例外，推出「前 3 個月免費試聽活動」，9/30 前學生訂閱 3 個月可免費使用 3 個月，試用期過後可以 70 元/月的價格續訂，今年還特別加碼 Apple TV+ 免費看，若你目前還保有學生身分，可別錯過此次機會，不過這次活動僅限於未曾申辦過的使用者，若你之前曾經用過這個優惠，就不符合活動資格囉。你也可以參考：TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測

Apple Music

進入 Apple Music 活動網站後 (文末有連結)，點擊「免額外付費試用」就可以申請，選擇「大專院校學生」方案後，按下驗證資格即可。

Apple Music

驗證方式是 Apple 與 UNiDAYS 合作，輸入教育 Email 及輸入大學名稱即可驗證，如果你已經不是學生身分，但是先前有申請 Gsuite 校友信箱的話，同樣可以通過驗證。

Apple Music 學生專案

按下驗證學生狀態即可通過。若是曾未訂閱過 Apple Music 的新用戶，還加碼送三個月，加起來最高可免費聽 6 個月。

Apple Music

Apple Music 免費聽

驗證通過後，就可以獲得學生訂閱 3 個月的免費使用時間，以及這次限時免費使用 Apple TV+ 的權限，學生方案最長可使用 4 年，每月優惠價 70 元，各位若想在 3 個月免費試用結束後取消，記得去取消訂閱，否則就會開始收錢囉！

傳送門：Apple Music

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最後是Unidays傳連結給我然後我就很突然的在手機上完成驗證了但還是建議大家用電腦驗證因為我在電腦的信箱才看得到「驗證學生狀態」的連結&nbsp;...
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