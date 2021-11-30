Apple Music 免費兌換

你是 iPhone 使用者，卻遲遲因沒訂閱而無緣使用 Apple Music 嗎？最近有免費領取 Apple Music 的方法囉，而且是一口氣免費 5 個月，之前已經試用過 Apple Music 的朋友也有 2 個月可以領取，想要免費聽 Apple Music 的朋友，趕快跟著小編領取，這麼難得的好康， 就帶大家就別錯過啦，所有 iPhone 使用者趕快領起來吧，免費的 Apple Music 音樂不領白不領囉。

Apple Music 免費兌換

這次的活動在 Shazam 歌曲辨識 App 中領取，文章下方有提供載點，下載之後打開 Shazam 就可以看到「立即免費體驗 Apple Music 五個月」，點擊此連結就可以前往兌換頁面。曾經免費試用過 Apple Music 的朋友，這邊會顯示為 2 個月免費聽。

PS 如果點開 Shazam 沒看到免費兌換按鈕，可以辨識一首歌曲來幾鎖。

apple music 免費序號

接下來跟著點擊前往 Apple Music，點擊確認來兌換免費試用。完成兌換後就可以看到之後會開始收費的日期，接下來要教大家如何去取消訂閱，避免日期到之後開始被收費。

Apple Music 破解

打開 iPhone 設定，點擊第一個 Apple ID、iCloud、媒體與購買項目，然後點擊「訂閱項目」。

apple music 免費試用 2021

接著找到 Apple Music 就可以看到取消訂閱的按鈕啦，按下確認就完成取消啦。到兌換期限前結束都可以免費收聽 Apple Music，這樣就完成兌換啦，小編將 Shazam 連結放在下面，大家趕快下載之後打開，把免費的 Apple Music 領取起來吧。

下載：
Shazam ( App Store 下載 )

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例：有劳、有请。 无定指，与“某”相近。例：有一天。 词缀，用在某些朝代名称的前面。例：有夏。有宋一代。 （yòu，ㄧㄡˋ；粵 yau6；《集韻》尤救切） 古同“又”，表示整数之外再加零数。 加上；有余数（被十 整除）
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