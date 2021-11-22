數位遺產 ios 15

你有想過自己、親人過世後，留在手機裡的「數位遺產」要授權給誰嗎？iOS 15.2 推出後，蘋果加入「遺產繼承人」功能囉，本篇文章小編就來大家設定一次，俗話說「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，實體遺產固然重要，數位遺產的重要性，甚至不會比實體資產不重要，可能是一張照片、一個回憶、一份檔案、一個錄音...世事無常，沒事的話趕快跟著小編花 1 分鐘設定起來吧。如果你還沒有設定 Google、FB 及 IG 數位遺產，也趕快順便設定起來唷。

數位遺產 ios 15

目前「遺產繼承人」僅開放 iOS 15.2 以上版本，請將手機更新至最新版本後再開始設定，首先進入 iPhone 設定，點選第一個自己的資料，選擇「密碼與安全性」。

數位遺產 Apple

然後找到「帳號復原」>「加入復原聯絡人」。（iOS 15.2 後能直接看到「遺產聯絡人」選項，可直接點選進入設定）。

iOS 遺產繼承人

接著點選「加入復原聯絡人」，就可以開始新增囉，目前最多可以新增 5 人作為遺產繼承人。

數位遺產 Apple

設定好之後，可選擇是否要傳送訊息給對方，讓對方知道、同意作為你的「遺產繼承人」。等到使用者過世後，「遺產繼承人」就有權取得儲存在 iCloud 的個人資料，像是：相片、影片、文件和購買的 App 等。以上幾個步驟花不到 1 分鐘就能設定完成，趕快打開 iPhone 設定起來吧

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