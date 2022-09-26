iOS16 鎖定畫面全螢音樂幕播放器教學，背景還能隨專輯顏色自動變化！

如何在 iPhone 鎖定畫面中，讓音樂播放器變成全螢幕模式？很簡單！就讓 iOS 16「全螢幕音樂播放器介面」模式幫你搞定！iOS 16 的「全螢幕音樂播放器介面」模式，有支援像 Apple Music、Spotify、YouTube 等音樂 App，只要在鎖屏畫面中點選音樂專輯圖片，專輯封面便會放大並置中，不錯的地方是當專輯變大，背景也會隨著專輯封面的顏色變成相對應的色調，讓你聽歌時更有感覺！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 摳圖功能一秒讓你變去背大師！

iOS 16「全螢幕音樂播放器介面」使用說明

iOS16 鎖定畫面全螢音樂幕播放器教學，背景還能隨專輯顏色自動變化！

想啟動「全螢幕音樂播放器介面」模式的話，首先必須請打開 iPhone 手機內任一個音樂 App 並播放音樂，接著到 iPhone 鎖定畫面，點選音樂播放器上的「專輯封面」圖示，專輯封就面會放大並置中，這樣「全螢幕音樂播放器介面」模式就開啟了。若想變回原來的樣式，只要再次點擊音樂專輯封面即可。

iOS16 鎖定畫面全螢音樂幕播放器教學，背景還能隨專輯顏色自動變化！

另外，此功能讓小編覺得不錯的地方是，當開啟「全螢幕音樂播放器介面」模式後，鎖屏背景也會隨著專輯封面的顏色變成相對應的色調，讓你在聽歌時更有氛圍更有感覺！以上就是 iOS 16 「全螢幕音樂播放器介面」模式介紹，還沒更新至 iOS 16 的朋友趕緊更新體驗一下吧！

iOS16 鎖屏全螢幕音樂播放器教學，背景還可隨專輯封面自動變化顏色！ 相關文章

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