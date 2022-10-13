iOS 16 解除主畫面桌布模糊教學，這兩個方法簡單又快速！

iPhone 升級到 iOS 16 卻發現手機主畫面背景模糊化了嗎？就讓小編教你 2 個解除 iPhone 主畫面背景模糊的方法吧！相信有許多使用 iPhone 手機朋友，自從將系統升級到 iOS 16 用了鎖定畫面新功能後，發現 iPhone 主畫面桌布竟然變模糊了，也不知道如何用掉真的很頭疼，為此，小編就來告訴各位苦主 2 個簡單解除 iPhone 主畫面背景模糊的方法，現在就讓我們往下看怎麼做吧！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 摳圖功能一秒讓你變去背大師！

方法一：透過「設定」App 關閉主畫面桌布模糊效果

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首先，當你使用 iOS 16 鎖定畫的「設為背景圖片組合後」，你會發現你的主桌布背景是模糊化的。

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這時，請點開你的「設定」App >「背景圖片」，點擊主畫面桌布下方的「自訂」進編輯模式。

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接著請點選右下角的「模糊」功能，顏色呈現黑色就表示已經將模糊化功能關閉，按下「完成」回到主畫面時就能看到解除模糊化的桌面背景囉！

方法二： 直接從鎖定畫面來解除模糊效果

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第二種方法也很簡單，就是直接長按鎖定螢幕，點擊「自訂」>「完成」。

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接著點選「自訂主畫面」，將右下角的「模糊」功能顏色變黑色就搞定囉！很簡單吧！對於不知道如何將 iPhone 主畫面背景模糊效果解除的朋友，趕緊參考以上 2 種方法吧！

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