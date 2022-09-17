更新成 iOS 16 後，鎖定螢幕上出現沒看過的「農曆日期」有辦法可以移除嗎？當然有！這 2 招學起來直接把 iOS 16 農曆日期變不見！自從將 iPhone 系統升到 iOS 16 後，最有趣的就是自訂 iPhone 鎖定畫面功能，不過更新後的鎖定畫面會顯示國曆與農曆 2 種日期，對於平常看慣國曆日期的我們，想必不習慣農曆日期的存在，那麼要如何關閉「農曆日期」呢？就讓我們往下看 2 招關閉教學吧！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 你要知道的 8 大新功能！

第一招：直接從鎖定桌布進行更改

首先請長按 iPhone 鎖定螢幕任一處，接著點選下方的「自訂」。

接著請點選上方的「日期」小工具，並選擇「行事曆」裡的「日期」樣式。

好了後請點選螢幕右上角的「完成」，然後你便可以選擇你要「設為背景圖片組合」合或「自訂主畫面」，選好後你的 iPhone 鎖定螢幕就會剩下好看的國曆日期囉！

第二招：從 iPhone 設定中進行關閉

首先點開「設定」功能後，請找到「行事曆」並點選。

接著點選「其他曆法」，並將「關閉」選項打勾，這樣一來你的 iPhone 鎖定螢幕農曆日期就會被關閉，只剩下好看的國曆日期囉！