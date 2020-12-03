WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

在找能夠一併顯示 Google 日曆及 Apple 行事曆的 iPhone 小工具嗎？不妨試試這個 WidgetCal 日曆小工具 App 吧！WidgetCal 是一個可以直接放在 iPhone 螢幕的日曆小工具，共有小、中、大三種尺寸日曆，還可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步，若你在原來的行事曆中有安排項目，安排完成的同時 WidgetCal 內容也會一起同步更新，WidgetCal 也可以讓你在行程中加入可愛的貼紙，讓日曆看起來更有活力，就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的小工具可以參考這篇：Color Widgets 好看的 iOS 14 日期時間工具！

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

首先先到 App Store 將 WidgetCal 日曆小工具安裝到手機中。不過要先提醒大家，記得先把 iPhone 升級到 iOS 14 版本不然會無法放在螢幕上！

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

安裝好之後開啟 WidgetCal，便可在日曆上看到你的 Google 日曆及 Apple 行事曆安排的行程內容，你可點擊下方第二個圖示，來調整要顯示的日曆項目。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

點擊中間的「＋」圖示的話，可讓你在行事曆中，新增今天的活動、提醒事項或是貼紙。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

你也可點擊 WidgetCal 上的日期，便會看到該則日期的特殊節日以及編輯選單，並可在選單右下方選擇要新增活動、提醒事項以及貼上貼紙。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

若你覺得 WidgetCal 背景太暗或字體太小，可到左上角的「設定」圖示中進行調整。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

調整好之後，回到手機螢幕上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」>「WidgetCal」。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

選單中有小、中、大三種小工具尺寸，讓你選擇適合的尺寸加入桌面。

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

成功將 WidgetCal 日曆小工具加入 iPhone 桌面後，除了最小尺寸工具之外，另外兩種尺寸都可以長按開啟「編輯小工具」，可讓你查看前後月份的行事曆！

WidgetCal 日曆小工具！可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步（iPhone）

都調整好之後，便可在你的手機螢幕上使用 WidgetCal 日曆小工具囉！你還在打開你的日曆 App 來檢查你的行程安排的朋友，趕緊安裝 WidgetCal 放到螢幕上直接做查看吧！

WidgetCal 日曆小工具：App Store

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