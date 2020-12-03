在找能夠一併顯示 Google 日曆及 Apple 行事曆的 iPhone 小工具嗎？不妨試試這個 WidgetCal 日曆小工具 App 吧！WidgetCal 是一個可以直接放在 iPhone 螢幕的日曆小工具，共有小、中、大三種尺寸日曆，還可與 Google 日曆及 Apple 行事曆同步，若你在原來的行事曆中有安排項目，安排完成的同時 WidgetCal 內容也會一起同步更新，WidgetCal 也可以讓你在行程中加入可愛的貼紙，讓日曆看起來更有活力，就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的小工具可以參考這篇：Color Widgets 好看的 iOS 14 日期時間工具！

首先先到 App Store 將 WidgetCal 日曆小工具安裝到手機中。不過要先提醒大家，記得先把 iPhone 升級到 iOS 14 版本不然會無法放在螢幕上！

安裝好之後開啟 WidgetCal，便可在日曆上看到你的 Google 日曆及 Apple 行事曆安排的行程內容，你可點擊下方第二個圖示，來調整要顯示的日曆項目。

點擊中間的「＋」圖示的話，可讓你在行事曆中，新增今天的活動、提醒事項或是貼紙。

你也可點擊 WidgetCal 上的日期，便會看到該則日期的特殊節日以及編輯選單，並可在選單右下方選擇要新增活動、提醒事項以及貼上貼紙。

若你覺得 WidgetCal 背景太暗或字體太小，可到左上角的「設定」圖示中進行調整。

調整好之後，回到手機螢幕上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」>「WidgetCal」。

選單中有小、中、大三種小工具尺寸，讓你選擇適合的尺寸加入桌面。

成功將 WidgetCal 日曆小工具加入 iPhone 桌面後，除了最小尺寸工具之外，另外兩種尺寸都可以長按開啟「編輯小工具」，可讓你查看前後月份的行事曆！

都調整好之後，便可在你的手機螢幕上使用 WidgetCal 日曆小工具囉！你還在打開你的日曆 App 來檢查你的行程安排的朋友，趕緊安裝 WidgetCal 放到螢幕上直接做查看吧！

WidgetCal 日曆小工具：App Store