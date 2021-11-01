大家可能看到 AM 開頭的軟體首先會想到 AM-DeadLink 我的最愛檢查軟體，但是我最近才發現也有一個很不錯的工具，我也在期待是否能符我的需求，因為他結合的幾樣功能我覺得對我來說都很需要，而且使用起來真的很簡單，這軟體包含了簡單的記事功能、TODO LIST、行事曆規畫與通訊錄的功能，我想對我來說前三種都很重要。

記事本功能：這功能可以新增簡單的文字記事本以及類似excel的計算表單，文字記事本可以簡單紀錄一些隨手的資訊，計算表單有可以拿來簡易的記帳。

TODO：

這功能對我來說比較重要，因為感覺太多事情要做了，經營部落格的資訊還不少，有時候一沒有記錄就忘掉了，所以真的需要一個清單列表，這TODO可以自定義分類，也可以設定重要的層級，更可以填寫完成的進度，壓時間的功能要專業版才有提供。

行事曆：

這就類似outlook內的行事曆，基本上功能也差不多，免費版沒有提醒功能。

通訊錄：

簡易的記錄親朋好友的各種資訊。

專業版本與免費版本比較

http://www.aignes.com/notehelp/help_differenceslitepro.htm

http://www.aignes.com/notebook.htm

免安裝版：

AM-Notebook 6.5.4.7z（GOOGLE下載）

AM-Notebook 6.5.4.7z（1DRV下載）

AM-Notebook 6.5.4.7z（MEDIAFIRE下載）

AM-Notebook 6.5.4.7z（RAPIDGATOR下載）

AM-Notebook 6.5.4.7z（MEGA下載）

檔案大小：4.33 MB