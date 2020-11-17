大家多都有換電腦的時候，最麻煩的問題就是移轉資料，除了自身的檔案資料之外，軟體要移轉最麻煩，幾乎都是需要重新安裝的，雖然說坊間上有許多號稱異機備份還原的工具，不過成功率也不見得百分百，這時候推薦使用 EaseUS Todo PCTrans PRO 來移轉資料，這是軟體與檔案的轉移，絕對不會有硬體不合的問題，只要新舊兩台電腦本身 OS 是安裝完成的，就可以利用這套工具來完成資料轉移。

△ 文末下載安裝版的檔案，就順著安裝流程進行安裝即可。（可以直接跳過此步驟，到文末下載免安裝檔輸入序號使用）

△ 開啟軟體後點選右上角的升級成完整版。

△ 填入剛剛所取得的活動序號，接著點選激活，應該就可以順利啟動成囉！

△ 簡易示範移轉資料的前置作業，有電腦到電腦、鏡像傳輸與 APP 遷移三種方式，我以產生影像檔案來示範。

△ 在舊電腦先執行創建鏡像文件。

△ 接著設定檔案名稱與備份路徑，確認後會幫你列出應用、檔案與帳戶，並且會估算大概需要多少空間，可以點選編輯圖示看到所備份的內容。

△ Applications 會幫你移轉已安裝軟體，要帶走的軟體就直接勾選勾選。

△ 使用者資料似乎是包含所有檔案，大家也可以自己勾選需要的項目，或是自己額外拷貝也是可以的！

△ 完成之後點選 Save 就會開始建立要移植轉的影像檔案，這步驟就慢慢等囉！還原時若是軟體、檔案已經存在了，就會顯示 Existing 的字樣，代表不需要去移轉，這部分我就沒有實際移轉到第二台電腦做測試了，有需求的朋友可以試試看，EaseUS 的軟體本身就不賴，是很值得信賴的唷！

http://www.easeus.com/pc-transfer-software/pctrans-pro.html

安裝版：

EaseUS Todo PCTrans 10.5.rar（GOOGLE下載）

EaseUS Todo PCTrans 10.5.rar（1DRV下載）

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