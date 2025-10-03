限時免費 EaseUS 影片下載軟體 EaseUS Video Downloader 訂閱喜愛的頻道自動下載
限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/giveaway-evd.html
進入活動頁面之後，找到「 Click to share and view the license code」點選之後就可以取得活動序號，軟體免安裝版與活動序號一起打包在文末，可以直接到文末下載。開啟軟體後點選右下角的續費，之後會跳出啟用視窗，將活動序號貼上後啟用。看到以上畫面代表順利啟動成功囉！影下載工具很多，不過 EaseUS Video Downloader 的介面是我遇過最清爽的一款，使用方式很簡單，複製影音連結之後貼上，就會開始自動下載。 EaseUS Video Downloader 支援下載影片與音樂檔案，可以在下載之前先行設定。 影音串流平台提供了高解析度的影片選擇，如 4K (3840 x 2160) 和 8K (7680 × 4320)。為了能夠享受這些高畫質影片，看到影片細膩度爽度的確好很多。可以透過下載品質快速地調整，要收藏 4K 與 8K 畫質的影片也都只是小事一件。 EaseUS Video Downloader 支援多個檔案批次下載，若是今天是有計畫性的收藏影片，就可以先將連結準備妥當，之後透過大量下載的方式一次通通下載。EaseUS Video Downloader 影音下載工具支援的平台有 YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、X、SoundCloud、Twitch、Vimeo、Dailymotiom 與 Bilibili 等等，實際上支援的網站多達 1000 多個，只要是影音平台大家都可以透過更多視頻的功能輸入網址來瀏覽。影音內容非常多元，有些影音或許只是歌曲或是演講之類的，就可以透過轉 MP3 的功能將影片轉成 MP3 檔案，就可以在平常通勤時、開車時來聆聽。 影音下載軟體很多元，EaseUS Video Downloader 與其他同質軟體最大的不同就是支援「訂閱」功能，這項訂閱功能可以用在 YouTube 與 Instagram 兩個平台，只要訂閱之後，就會定時檢查幫你自動下載最新的影片，頻率可以設定每天、每週或是每月，若是有收藏影片的習慣，不妨好好利用這項訂閱功能，將喜愛頻道的影片通通都自動下載囉！https://multimedia.easeus.com/tw/video-downloader/安裝版：
EaseUS Video Downloader 2.8.1.7z（GOOGLE下載）
EaseUS Video Downloader 2.8.1.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：153 MB