想要下載 Instagram 照片、限時動態、精選動態、IG TV 怎麼下載？目前市面上的下載器成千上萬，最近試了 Bigbangram IG 覺得還不錯用，不需要登入或註冊，直接貼上要下載的 IG 照片、影片網址，就能夠免費下載，而且沒有瀏覽器的限制，有些是 Chrome 擴充程式，有瀏覽器限制，這款就算你用 Safari 也能用，有需要的朋友別猶豫趕快收藏下來！另一款 KeepPost 下載 IG 照片也很好用，如果這款失效可以作為備用方案。

進入 Bigbangram IG 首頁後，把 IG 照片或影片連結複製下來，貼到欄位中按下 Download 即可下載。

按下 Download 之後，Bigbangram IG 會解析出該網址的 IG 照片 ( 影片 ) 縮圖，找到你要下載內容後，把滑鼠移動到上放再次點擊 Download 就可以囉。

打開下載好的圖片看一下尺寸，是 IG 大圖而不是截圖的大小，想下載 IG 大圖的朋友，透過此方法也相當方便。

Bigbangram IG 有另一個功能，就是下載該帳號的所有內容。路徑是從首頁點擊 All Profile Content。

然後輸入你要下載的帳號名稱 ( 要加 @ )，接著就可以看到此 IG 帳號的所有內容囉，包含照片、影片、限時動態、精選動態、IGTV 等。

Bigbangram IG 官方是宣稱可以下載 IG 限時動態，不過點擊進去後卻是空白的，可能有些問題要等官方修復，但是精選動態的部分確定可以下載沒有問題，連結就留在下面，提供給大家收藏囉，下次要下載 IG 照片直接用它就對啦。

傳送門：Bigbangram IG