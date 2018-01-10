人總是只會對美好的事物留下印象，空姐好像是大家夢寐以求（幻想）的對象、職業，有一天看了朋友的 Instagram 追蹤名單，才明白這幾年來都白用 IG 了，原來 Instagram 是追妹神器，有種相見恨晚的感覺，因此搜集了好幾個空姐的 IG，這邊私心跟廣大網友低調分享，有女朋友老婆的請低調追蹤，不然突然多出這麼多奇怪的追蹤名單，還都是空姐就跳到黃河洗不清啦～
1. @xuanxuantw
△ 低調傳送門：https://www.instagram.com/xuanxuantw/?hl=zh-tw
2. @sasahu0810
△ 低調傳送門：https://www.instagram.com/sasahu0810/?hl=zh-tw
3. @hph0117
△ 低調傳送門：https://www.instagram.com/hph0117/?hl=zh-tw
4. @0907sonia
△ 低調傳送門：https://www.instagram.com/0907sonia/?hl=zh-tw
5. @ariel_627
△ 低調傳送門：https://www.instagram.com/ariel_627/?hl=zh-tw
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