Instagram 特蒐，5 個空姐控必追蹤的 IG 帳號

2018-01-10 10:47:59 9M87
xuanxuantw IG 空姐 正妹

人總是只會對美好的事物留下印象，空姐好像是大家夢寐以求（幻想）的對象、職業，有一天看了朋友的 Instagram 追蹤名單，才明白這幾年來都白用 IG 了，原來 Instagram 是追妹神器，有種相見恨晚的感覺，因此搜集了好幾個空姐的 IG，這邊私心跟廣大網友低調分享，有女朋友老婆的請低調追蹤，不然突然多出這麼多奇怪的追蹤名單，還都是空姐就跳到黃河洗不清啦～

1. @xuanxuantw
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2. @sasahu0810

長榮航空 sasahu0810 華航 空姐

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3. @hph0117

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4. @0907sonia

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5. @ariel_627

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