想知道如何隱藏 Instagram 上的貼文按讚人數嗎？就讓小編教你這招簡單又快速的方法吧！其實 IG 隱藏按讚人數功能，早在 2019 年時 Instagram 官方就已經推出了，不過當時僅限澳洲、加拿大、愛爾蘭、義大利、日本、紐西蘭等國家可以搶先體驗，直到近日，台灣才可以在 IG App 上使用隱藏按讚人數這項功能，平時覺得自己 IG 貼文讚數太多，想低調的朋友，便可以開啟 IG 設定一下隱藏按讚人數吧！更多 IG 教學，可參考這篇：IG 必學！限時動態多張照片的小技巧！



如何設定 IG 隱藏按讚人數？

首先請打開手機中的 IG App，前往個人頁面並點開一則貼文，點選右上角的「…」＞「隱藏按讚人數」。

接著你回頭就會發現你的貼文「按讚人數」已經被隱藏了，從原先的「XX 幾個人」都說讚變更為「其他人」都說讚，不過你想知道有多少按讚人數的話，只要點擊「其他人都說讚」，就能看到此貼文全部的按讚用戶了。

朋友或粉絲看得到貼文隱藏按讚人數嗎？

小編直接用朋友手機來測試，發現一樣是看不到總按讚人數的，點進去也只有該貼文主人，才可查看該貼人的總按讚人數。

最後，若你想恢復原本能看到按讚總人數的話，一樣請點擊該貼文右上角的「…」＞「取消隱藏按讚人數」，就能恢復原狀囉！覺得 IG 貼文讚人數太多，想低調一點的朋友，可以參考以上的教學，來隱藏你的 IG 貼文按讚人數吧！