最近身邊的女性朋友都會問我，要如何在 IG 限時動態中發佈多張照片？Instagram 限時動態是主要吸引現代年輕人主要因素，可以透過限時動態即時分享個人最新影片及照片，讓身邊朋友很快就能關注到你 ! 不過有時候女生會想在限動中放兩張以上的照片，可讓關注自己的人可以欣賞多張美美照，同時也能得到更多的愛心。因此小編為了男性同胞的福利，義不容辭馬上來教各位女性朋友兩招 IG 簡單的小技巧！讓你不用額外下載拼圖 App，也可以在同一則 IG 限動中上傳兩張以上的美圖喲！

第一招：使用 Instagram 內建版面功能

小編這邊就用 iPhone 來為大家示範，首先請開啟 IG 並點選新增限時動態，在最新版本的 IG 左邊有一個「版面」（舊版本的 IG 版面是在下方），點開後你可以貼選任何一種內建的版面來拼貼照片，看你是要 2 格、3 格、4 格都可以，接著就可以點選左下角的圖庫，開啟相簿上傳照片了。

完成之後就會是上圖這樣，但缺點是這種版面排法是固定的，沒放法旋轉方向或編輯大小。如果你想要手動自己排的話，可以接著看第二招。

第二招：從相簿中拷貝照片並貼上

很簡單不複雜，首先先在 IG 限動中上傳一張照片。

接著開啟「相簿」挑選一張照片在點擊「分享」>「拷貝照片」

或是用更快的方式，直接用手指長按照片，就會出現上圖的資訊，一樣點擊「拷貝」。

接著返回 IG 限動中，可以看到左下角出現了「加上貼圖」的文字，點下去就能馬上貼上去囉 !

不過如果你沒看到「加上貼圖」的選項那也不用擔心，點選限動右上角的「Aa」之後，用手指長按螢幕就會跑出「貼上」的資訊，按下去就會自動將剛剛複製的照片貼進 IG 限動囉 ! 是不是超簡單超方便的兩招小技巧呀？以上是本次小編介紹 Instagram 限動發佈多張照片的小教學，這兩種招數都很簡單也能用在 Android 手機上，如果喜歡固定的版面對的人，就使用第一招，但如果你想自己排版，那就使用第二招，各位女性朋友知道該怎麼做了吧 ? 趕緊發佈照片賺取愛心吧！！