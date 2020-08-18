簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

最近身邊的女性朋友都會問我，要如何在 IG 限時動態中發佈多張照片？Instagram 限時動態是主要吸引現代年輕人主要因素，可以透過限時動態即時分享個人最新影片及照片，讓身邊朋友很快就能關注到你 ! 不過有時候女生會想在限動中放兩張以上的照片，可讓關注自己的人可以欣賞多張美美照，同時也能得到更多的愛心。因此小編為了男性同胞的福利，義不容辭馬上來教各位女性朋友兩招 IG 簡單的小技巧！讓你不用額外下載拼圖 App，也可以在同一則 IG 限動中上傳兩張以上的美圖喲！

第一招：使用 Instagram 內建版面功能

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

小編這邊就用 iPhone 來為大家示範，首先請開啟 IG 並點選新增限時動態，在最新版本的 IG 左邊有一個「版面」（舊版本的 IG 版面是在下方），點開後你可以貼選任何一種內建的版面來拼貼照片，看你是要 2 格、3 格、4 格都可以，接著就可以點選左下角的圖庫，開啟相簿上傳照片了。

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

完成之後就會是上圖這樣，但缺點是這種版面排法是固定的，沒放法旋轉方向或編輯大小。如果你想要手動自己排的話，可以接著看第二招。

第二招：從相簿中拷貝照片並貼上

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

很簡單不複雜，首先先在 IG 限動中上傳一張照片。

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

接著開啟「相簿」挑選一張照片在點擊「分享」>「拷貝照片」

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

或是用更快的方式，直接用手指長按照片，就會出現上圖的資訊，一樣點擊「拷貝」。

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

接著返回 IG 限動中，可以看到左下角出現了「加上貼圖」的文字，點下去就能馬上貼上去囉 !

簡單兩招小技巧 ! 讓你在 IG 限時動態上一次發出多張照片 !

不過如果你沒看到「加上貼圖」的選項那也不用擔心，點選限動右上角的「Aa」之後，用手指長按螢幕就會跑出「貼上」的資訊，按下去就會自動將剛剛複製的照片貼進 IG 限動囉 ! 是不是超簡單超方便的兩招小技巧呀？以上是本次小編介紹 Instagram 限動發佈多張照片的小教學，這兩種招數都很簡單也能用在 Android 手機上，如果喜歡固定的版面對的人，就使用第一招，但如果你想自己排版，那就使用第二招，各位女性朋友知道該怎麼做了吧 ? 趕緊發佈照片賺取愛心吧！！

IG 必學！限時動態多張照片的小技巧 相關文章

訪客留言

IG 必學！限時動態多張照片的小技巧 參考資料

【IG追蹤標籤】現在Instagram也能追蹤#Hashtag！（追蹤／解除教學） | 奇奇筆記
IG密技 Instagram 限時動態一次發多張照片！ IG小遊戲 IG Flying Face 、限時動態眨眼遊戲！ 分享音樂 分享Spotify音樂到Instagram的限時動態 GIF動圖 Instagram也能放GIF了！網頁版IG 電腦版Instagram也有限時動態了！ 隱藏技巧 10個IG限時動態隱藏 教你 ...
【看IG不留記錄】教你如何偷看Instagram限時動態又不被發現！還可以下載照片！（免安裝） | 奇奇筆記
常用 IG（Instagram）的人一定知道，只要你看過別人的限時動態，就會在觀看名單中留下記錄。但有時候想隱身看別人的動態不想讓對方知道，該怎麼辦呢？今天就介紹給大家一個網頁，讓你可以偷看對方的 IG 限時動態而不被發現。快來看看是什麼超神的網站吧！ ...
【IG特殊字體】在Instagram加入可愛的英文字體(免安裝APP) | 奇奇筆記
IG密技 Instagram 限時動態一次發多張照片！ IG小遊戲 IG Flying Face 、限時動態眨眼遊戲！ 分享音樂 分享Spotify音樂到Instagram的限時動態 GIF動圖 Instagram也能放GIF了！網頁版IG 電腦版Instagram也有限時動態了！ 隱藏技巧 10個IG限時動態隱藏 教你 ...
Instagram 拼貼新功能『 版面』 讓你可以在IG 限時動態上一次 ...
左下角可以點開相簿，選擇你要的照片，是一張一張分開選喔～等你選完 ... 教學小技巧 ... Instagram 拼貼新功能『 版面』 讓你可以在IG 限時動態上一次放多張照片Android 跟iOS 都有！ ... 如果你不想要用模板，你想要自己隨心所欲地一次放很多張照片，你可以參考之前詩伊教大家的IG限時動態多圖小技巧，&nbsp;...
【影音】ig限時動態分段 &gt; instagram Stories Tips 第五集來囉！限時動態同時有照片跟 ...
為什麼我的 Instagram 沒有打字機新字體？我自己的 IG 追蹤網美清單中，有許多人都在現實動態上放上了新字體，但是打開自已的 IG 後卻怎麼也找不到，後...
【2020最新】12個IG限時動態隱藏技巧、漸層、調色盤、貼圖 ...
今天小編就要跟大家介紹12 個你不知道的限時動態小技巧：貼圖換表情、讓 ... 漸層、調色盤、貼圖動、換背景色、分段、投票、暫停、縮放鏡頭（步驟教學） ... 作法也很簡單，只要在插入貼圖後，點擊貼圖它就會變囉！ ... IG密技▸Instagram 限時動態一次發多張照片！ ... 搶先看▸一招簡單把好友變成摯友！
IG 字體教學｜教你如何在IG 限動使用特殊字體、手寫字效果- 塔 ...
我們常常會在別人的IG 限時動態或貼文上看到不同的中英文字體，包含： ... 而前陣子造成話題的「IG 明體」並非人人都有，且目前Instagram 內建的限動 ... 字體，只需要找到符合我們情境的手寫字濾鏡並拍照片或一段影片就完成了。 ... 秒看一段廣告，畢竟是免費的App。最後再將這張照片上傳到IG 就可以了。
【IG 密技】Instagram 限時動態一次發多張照片！內建相簿功能 ...
大家都知道IG限時動態，平常大家發文都是只發一張照片，上面打打字加個貼圖，但是其實限時動態是可以一次放多張照片發文的喔！往下看看詳細 ... ... 中一篇貼多張照片(android ... 在發佈限時動態時，如果想要在一篇限動中貼兩張以上照片或影片時，可以在網路上找到相關教學： https://www.pkstep.com/archives/40423 但是!
教你在同一則IG 限時動態放兩張照片(或多張圖)，免下載App ...
Instagram 的限時動態是很多人喜歡的功能，而你有時候可能會想要在同一則IG 限 ... 教你在同一則IG 限時動態放兩張照片(或多張圖)，免下載App ... 完成之後大概會如下圖這樣，但缺點是這種版面是固定的排法，而且也不能 ... 你可能會想問，那我是否也能用方法2 這招任意上傳好多個影片在同一則限時動態上？
用電腦也能上傳 Instagram 照片！簡單三招學會了嗎？ - 自由電子報 3C科技
Instagram 可以說是現代人必備的社群 App 之一，雖然很普及但限定只能透過手機來上傳照片，對一些習慣使用電腦整理照片的用戶來說不是很友善 ...