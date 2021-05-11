ImgDownloader 免費線上圖片下載工具，不僅可 Google 搜尋就連 IG 貼文都能下載！

當你在某個網站中看到喜歡的背景圖片或 Logo 時，卻不知道怎麼下載嗎？那麼不妨就讓 ImgDownloader 免費線上圖片下載工具幫幫你吧！ImgDownloader 是一款強大的圖片下載工具，無須註冊或安裝軟體，你只需要複製你要下載的網頁連結，貼到網站中便可快速獲取該網站所有的圖片與影片，除此之外，網站還支援 Google 圖片收尋與 Instagram 貼文、影片下載，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的圖片下載工具，請參考這篇：Imageye 一鍵下載圖片工具！

ImgDownloader 使用說明

ImgDownloader 免費線上圖片下載工具，不僅可 Google 搜尋就連 IG 貼文都能下載！

進到 ImgDownloader 網站後，你進能看到首頁有 URL、Google 圖片及 Instagram 3 種下載方式。

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在 URL 的部分中，你只要隨便貼上任何一個網站連結，按下搜尋後，底下就會出現該網站中的所有圖片，包括不能下載的背景圖或 Logo 都可讓你一鍵全部下載，非常方便。

ImgDownloader 免費線上圖片下載工具，不僅可 Google 搜尋就連 IG 貼文都能下載！

在 Google 的部份中，我們可以直接在搜尋欄位上輸入你要找的關鍵字後，網站就會幫你找出相關的圖片出來，一樣可讓你一鍵下載。

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最後比較可惜的是 Instagram 的部分，目前只有支援單篇貼文下載，若單篇貼文有多張圖片，也只會取第一張，若想要一次下載 IG 照片或影片的話，可使用這款 Imgkoa IG 專用圖片下載工具喔！對於喜歡收藏各種圖片的朋友，不看 IG 功能的話，ImgDownloader 也是很不錯的喔！

ImgDownloader：https://imgdownloader.com/

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