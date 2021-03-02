VDownloader 最強影片下載神器，支援 YouTube、FB 等上萬種影音網站！

找不到免費好用又可下載大部分網站上的影片工具嗎？就讓小編推薦這款 VDownloader 最強免費影片下載神器給大家吧！這款 VDownloader 影片下載器，可讓你下載 YouTube、Facebook、Instagram 等網路上你所看得到影音網站，通通任你下載，甚至連還老司機最愛的 PornHub、XVideos 的影片都行，並支援 13 種影片下載格式，對於喜愛下載網路影片的朋友，不妨試試這款 VDownloader 影片下載神器吧！更多好用的影片下載器，可參考這篇：Video Cyborg 全能影片下載器！

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開啟下載好的 VDownloader 影片下載器後，你可以看到主畫面左側是功能選單，右邊則是此軟體所有支援的網站，總共超過 1 萬個，並以 A 到 Z 開頭做排列。

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就連許多老司機都喜愛的 PornHub、XVideos 網站都有支援。

如何下載影片？

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小編就拿大家最常用的 Youtube 做範例，右上角可以讓你選擇影片下載格式，畫質最高可支援到 4K。

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點選下方的「More」可以查看更多影片格式，總共有 13 種，包括有 AVI、MP4、WMV、MPEG、MOV、MKV、3GP、OGG、MP2、MP3、AC3、WNA 與 ACC。

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接著找到你要下載的影片後，選好你要下載的的格式，便可點擊右上角的「Download」按鈕進行影片下載。

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接著確定影片存檔位置，便可按下「Save」。

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下載完的影片會出現在左側的「Download」選單內，看你要直接點開直接看，或是到指定下載地點開啟影片也可以。

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另外，若你想把 YouTube 裡的 MV 轉成 MP3 音檔也是可行的，只要將右側的 MP4 格式轉成 MP3 後，按下「Download」按鈕即可。

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接著下載好的 MP3 音檔就會出現在你的下載位置囉！這款 VDownloader 影片下載器，不管是任何的網路影片與音樂都可隨你下載，對於喜愛收藏影片或愛聽歌的朋友，趕緊收下這款影片下載神器吧！

https://vdownloader.com/

免安裝版：
VDownloader 5.0.4016.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：130 MB

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