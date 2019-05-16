很多人都不會音樂轉檔，但是其實這是很簡單的一件事情，而且有越來越多十分便利的工具，Moo0 AudioConverter 主打就是簡單需求，支援輸出的格式有 3GP、AAC、AC3、AIFF、AMR、AU、FLAC、M4A、MOV、MP3、MP4、RA、RM、WAV、WMA 與 PCM 等等（完整支援列表），輸入格式支援的更多，主要是透過 FFmpeg 這款工具在底層執行指令，是相當知名的轉檔工具。

最小化模式的視窗真的很小，應該是我用過介面最小的 MP3 轉檔工具。

Moo0 AudioConverter 算是把 FFmpeg 做成圖形化工具，可以調整的進階參數相當多，所設定的參數都會成為轉檔的對應參數，儲存路徑的設定在左上角的檔案功能裡，可以設定在同個資料夾、子資料夾或是桌面，將要檔案拖曳到軟體內就會自動開始轉檔，就是這麼簡單。

http://www.moo0.com/software/AudioTypeConverter/

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