吸塵器絕對是居家清潔不可缺少的工具之一，而 Dyson 也是不少人心中的理想品牌，尤其家裡有小朋友之後，打掃更是父母每天都要面對的事情，DYSON 新款 V11 的出現真的有一種手持無線吸塵大進化、大大升級的感覺。本篇文章就與大家開箱全新的 Dyson V11 如何智能打掃吧！

首先我整理了 Dyson 的七大功能特色，文中將會與大家陸續來介紹，文末再整理三大使用心得：

最強勁的電池與續航力 最新科技智能即時顯示系統 除了一頭遍地吸的高扭矩吸頭，還有其他配件吸頭一次到齊 三種不同清潔模式 一鍵清空的集塵筒 數位馬達 14 氣旋強大吸力 全機過濾系統與降噪設計

Dyson吸塵器的各種吸頭就是一次給好給滿，不用讓你一個吸頭打天下，而是讓每個吸頭各司其職，我想這也是最好的使用態度與方式，這也可以讓每個吸頭的壽命最佳化的感覺，所以開箱時整個盒箱有裝好裝滿的感覺，每拆一個吸頭都是一種驚喜啊！

開箱內容物包含 Dyson V11 的無線吸塵器，吸頭有最新發明的高扭矩吸頭、軟質碳纖維滾筒吸頭、迷你電動吸頭、細縫清潔吸頭、二合一組合吸頭、軟質毛刷吸頭與硬漬吸頭，其他配件還包含有延長桿、充電壁掛底座與電源線。

Dyson V11 看起來非常的強壯，似乎又多了一種肌肉線條的感覺，馬達、集塵筒及氣旋器設計排成一直線，讓空氣可以直線吸入氣旋，有助產生更強勁吸力，而 V11 的轉速高達 125,000rpm，吸力相比 V10 更是多了 20%，電力也更加強大，最長可以使用到 60 分鐘之久，坦白說要持續打掃 60 分鐘也是很累人了，以前還可以趁吸塵器沒電喘口氣，V11 讓你沒有沒電的理由，一鼓作氣打掃家裡，這應該哭哭還是偷笑呢？

Dyson V11 拿起來還是有點份量的，要持續打掃很久可以順便鍛鍊手腕的力量，若是不想要鍛鍊的話，那就養成常常打掃的習慣，不過這台Dyson V11清潔效率極高，每次大概掃個五分鐘就好。

在電力的控制上也進步許多，以前的機種有 MAX 的吸力模式，這次V11有個創新的大突破就是智能螢幕，切換上我覺得簡單清楚許多，整體模式分為三種，分別是節能、中與強效（MAX），節能模式可以讓使用時間增加許多，在吸力上或許沒有那麼強大，不過我覺得日常清潔絕對是足夠的。而一般（中）模式，只要搭配上這次新的高扭矩吸頭會變成自動模式，能智慧清潔地板，後面接著會介紹。

充飽電力的狀態下，螢幕會分別顯示各個模式下的使用時間，綠色的節能模式的使用時間是最長的，而對我自己來說平常用這個模式打掃就非常給力了! 時間的顯示足夠讓使用的人可以更好掌握分配打掃區域，而且對家裡電器使用比較不熟悉的長輩來說，是一個非常貼心的設計。

機身後方是後置濾網，稍微旋轉一下就可以取下來，而且螢幕上也會有清潔濾網的提示，不得不說越來越智慧化了！除了濾網的作用之外，也具備了吸收振動及抑制噪音設計，減少吸塵器產生的音量，有些人會不喜愛吸塵器的聲音，當然是能越小聲越好。

現在 V11 的後置濾網看起來非常強大，在過濾方面配備了密封氣旋與過濾系統，同樣可以濾除並封鎖住99.97% 小至 0.3 微米的細小灰塵，讓排出的空氣是乾淨的，而且濾網只要太髒，螢幕會提醒你濾網需清洗了喔！

為什麼吸塵器要有後置濾網？若你家裡還在用比較傳統的吸塵器，你努力的要打掃家裡，不過肉眼可見的灰塵吸到吸塵器當中，但是從後方噴出來的是你肉眼所看不到的 PM 2.5，等於把灰塵噴得整個家裡到處都是，你可以搭配有自動偵測空氣品質的空氣清淨機，看看是否有這樣的問題？V11 搭配上後置濾網的效果，就是當你在打掃的時候，家裡空氣品質應該還是維持很好的狀態才對唷！

機身下方有一個紅色的推桿，只要用力一推就可以將所有灰塵一次推出去，簡單來說殘留的灰塵會比較少，要傾倒時方便又省力，完全不沾手。

一般版本的長桿是藍色的，官方有獨家販售 Dyson V11 Absolute+ 金色版本，除了長桿是金色之外，氣旋也是金色的，感覺就是比較貴氣浮誇一點，14 個氣旋可產生超過 79,000g 離心力，這一直都是 Dyson 的強大技術。

高扭矩吸頭

高扭矩吸頭對我來說是一個新的體驗，因為我之前都使用軟質碳纖維滾筒吸頭居多，本來想說已經夠好用了，只是高扭矩吸頭另外有強處，是我這次非常喜愛的吸頭之一，具備偵測動態負載感應器，這款吸頭能夠自動偵測地面阻力來調整吸力，譬如說平坦的地面突然到地毯時，智能監測刷頭阻力每秒 360 次，吸力就會自動增加，適合深層潔淨不同地板類型，這點真的非常加分唷！

高扭矩吸頭前方有個開關，可以看到連接地板的部分有兩塊紅色，一個是留有空間的狀態，另外一個是不留空間的，開關切到中間剛好就是半開，當沒有空隙的狀態下，吸力真是猛到不可思議，我吸在地毯上吸力十分犀利，狠狠的吸過一次就可以很乾淨。

我們細看高扭矩吸頭的刷毛，有硬刷毛與軟刷毛，硬刷毛可撥動地毯上間隙，柔軟的防靜電碳纖維負責細縫中的微塵，我只能說這是一個很強大的吸頭。

在關節處也設計的非常貼心，幾乎各種角度都非常順手！

這個吸頭處理地毯的灰塵實在太猛了！！！上圖這塊墊子是我座位下長期拿來墊腳用的，尤其冬天時不用直接碰到冷冰冰的地板很舒服，夏天時也不覺得很悶熱，以往我清潔這塊墊子就是抖一抖，把上面的灰塵抖在地上，然後再透過吸塵器去清潔掉落的灰塵，而高扭矩吸頭是可以直接對地毯的，那麼我就直接上陣看看！結果非常不得了～

前一秒還是還在開箱中的乾淨集塵盒，下一秒裡面通通都是香灰啦～～～還是哪位超級英雄被羽化成為灰塵啦？真的只是瞬間就超級多灰塵的，相當相當可怕！

吸頭是需要是長保養的，側邊有個為硬幣設計的孔，只要拿硬幣對進去一轉，就可以將刷頭取出來清潔。

長期使用總是會有一些毛髮喜歡糾結在一起，那麼就將刷頭取出來清理一下，拆卸方便也是 Dyson 很貼心的設計唷！不管是硬地板或是地毯，高扭矩吸頭的效率都非常的好，是這次我最滿意的吸頭！

軟質碳纖維滾筒吸頭

軟質碳纖維滾筒吸頭是一款用過就會愛上的吸頭，因為有別於有硬刷毛的滾筒，若是對於地板細節比較在意的人，應該會很愛使用這一款，坦白說我也是拿來當乾式拖把用～吸完地面有種剛拖完地的感覺，雙腳踏過的感受真的很乾淨。

有時候家裡有客人來訪，掃地機來不及出來掃地時，就是這樣的組合讓我快速清潔家裡全部的地板，這組合我的信賴程度相當高，全部的地板掃過一次，連掃地機較難掃到的邊角也能清潔乾淨！尤其家裡有小朋友地上會有很多小紙張或是垃圾，這個吸頭都可以無差別的通通處理掉！

這款吸頭比較要注意的是關節處，跟剛介紹的高扭矩吸頭不同，使用上我覺得高扭矩吸頭更為好用，不過兩者的功能我區分不同，大家可以視自己打掃習慣來做選擇。

運轉中的軟質碳纖維滾筒吸頭拍起來超漂亮的啊！還有一種漸層的感覺，其實手摸上去也很舒服唷！

底部也有一個硬幣槽可以方便打開滾筒來清潔。

迷你電動吸頭

迷你電動吸頭是床鋪的好幫手，大家所睡覺的床墊和枕頭該如何清潔？除了定期清洗之外，除塵蟎也是很重要的，迷你電動吸頭具備拍打的作用，可以將床墊深層的塵蟎、灰塵等等拍打起來，傳說中的「香灰」就是床鋪上的塵蟎屍體，床鋪不乾淨會影響到睡眠品質，所以當爸爸媽媽的會更注意到床鋪清潔，我家裡針對床鋪清潔的除了 Dyson 的吸塵器之外，還有兩台專門的塵蟎吸塵器，我自己覺得其實你擁有一台 V11 真的不再需要額外的塵螨吸塵器拉！

迷你電動吸頭也是稍微偏硬的毛刷，加上高轉速與震動造成拍打效果，這個也是我出勤率很高的吸頭之一，偶爾會將床鋪整個走過一次，收集到的香灰真的很驚人。

我也會常常使用在家裡的懶人骨頭上，因為這個布套材質超級容易吸髒東西的，若是有客人來就是明顯很髒，會是我首要清潔的對象。

軟質毛刷吸頭

軟質毛刷吸頭在我心裡是萬用吸頭，因為清理各種地方也都可以，譬如說地板的屑屑、平台上的灰塵，軟質毛刷也一種可以把灰塵直接刷起來再吸走的作用，使用率真的也很高。

用在哪裡最好用你知道嗎？家裡有空氣清淨機或是冷氣機的話，一定都會有一層前置濾網，前置濾網都需要定期的去清潔，跟你說用這款吸頭超級好清理，可以把灰塵通通刷下來，然後在不掉落到的狀態下吸走，簡直就是清理濾網的神器，這一點也不誇張，濾網的兩面都刷過一次，很快就乾乾淨淨繼續使用。

門框也很多軌道的地方，用刷毛輕輕將灰塵帶起來，灰塵就會被吸走，用在這種有凹槽的地方也很方便。

電視上、螢幕上或是各種檯面上，大概每個禮拜都會看到灰塵，我是懶得用抹布去每個地方都擦過，吸塵器帶過之後基本上就很乾淨囉！

硬漬吸頭

若是遇到一些比強悍的髒汙，好像需要稍微刷一刷的地方，這款吸頭就派上用場。

他的刷毛比軟質毛刷硬了許多，譬如說很多人車上的會有海馬地墊，久了之後有些砂土會卡在洞洞裡面，要清理到很乾淨就是整塊拿下來用水沖、用刷子刷，不過我想也並非大家都如此勤勞，這時候就可以派上硬漬吸頭來去處理就對了！

而地毯常常放置在地面上，其實背面也會卡上很多灰塵，這些都需要用手去才能處理掉的，現在使用硬漬吸頭方便許多，通通都給他刷下來，好用之處等待大家入手之後自己體會啊！

二合一組合吸頭

二合一組合吸頭我比較少用，因為我覺得大多空間我都可以使用軟質毛刷吸頭來搞定，而這款的好處是他有兩種長度可以調整，若是面對到比較深處與狹窄的地方，他還有是有派上用場的時機。

細縫清潔吸頭

細縫清潔吸頭算是打掃的用的基本款，還躲在隙縫間的灰塵小垃圾就交給他搞定，這時候就是來善後掃地機的不足，掃地機雖然很萬能，邊角能力是有，不過偶爾還是會有一些殘留，這時候細縫清潔吸頭帶過去就好！





很多人家裡大門口會有落塵區，就是不希望鞋下的髒污會直接到家裡的地面，落塵區的邊邊就是最容易積灰塵的地方，這時候也就是靠這支吸頭來搞定！

S型吸頭收納架

S 型吸頭收納架可以夾在長桿旁邊，前後可以個別攜帶一個吸頭，打掃時就方便帶著走，只是在配戴上比較受限制，只有二合一組合吸頭與細縫清潔吸頭可以，其他吸頭因為形狀的關係就無法這樣掛著！

充電壁掛底座

充電壁掛底座是我超級推薦要使用的，第一個好處就是讓吸塵器有個固定的家，以前我沒有使用時，常常不知道吸塵器在哪裡，因為常常用到哪就放到哪，要用的時候偏偏不知道在哪裡。自從用了壁掛底座之後，就沒有這困擾了！第二個好處就是用完就充電，以前的機種比較會遇到沒電問題，有壁掛底座用完就充電，隨時想要用都不會遇到沒有電，這也是很大的好處之一。配件中有牆壁螺絲，讓大家可以所在牆壁上，而市面上也有越來越多壁掛櫃可以購買，官方也有高質感的 Dyson V11 Dok 可以購買。

從後方將充電頭穿出來，然後將蓋子蓋起來，後方有線槽可以很漂亮的將線走好，Dyson 一直給人很優雅很前衛的質感，電線當然不能亂糟糟！

接著先鎖上壁掛底座，上圖左的下方有個洞洞，就可以將電線走到後方，就會比較好看唷！之後再掛上那一層有穿過電線的，這樣就安裝完成了！

Dyson V11 就可以很順手直接掛上去，掛上去可以開始充電，底座還有兩個可以插槽可以放吸頭，所有的吸頭都集中在一起，這樣收納上也會整齊許多！

三大使用心得

前文有分享到不同的特色功能，包含有最強勁的吸力與續航力、智能即時顯示系統（顯示電力）、三種不同清潔模式（節能、中、強效）、一鍵清空的集塵筒、數位馬達 14 氣旋強大吸力、全機過濾系統與降噪設計以及最新智能吸頭與全方位吸頭一次到齊。 那使用上有哪些深入人心的心得呢？ 第一，對我來說提昇的吸力是非常有感覺的，以前清潔地毯都沒那麼香灰，現在是可以立刻感受到的，吸力提升更有助於清潔效率，而且相信很多人沒那麼愛打掃，智能螢幕更有許多貼心小提示，讓打掃效率更加提升！就算是愛打掃的人，應該也希望效率是非常好的！

第二，吸力模式的選擇讓打掃變的更有效率，打掃到一半若是吸塵器沒有電會很掃興，節能模式可以讓你持續使用到一個小時，我家每周都會有清潔阿姨來幫忙打掃，一次四個小時，透過自動模式讓電力可以自動調節，有更多剩餘的電力足夠讓她分段慢慢的使用，一個早上是足夠的，而且邊使用還可以邊看電力狀態，與其讓清潔阿姨用掃把來掃，我更相信吸塵器的能耐，長時間的續航力真的可以讓阿姨把掃把丟掉囉！

第三，我很滿意這次各種吸頭的配置，我覺得能滿足各種不同的使用情境，高扭矩吸頭能自動調整平地與地毯的吸力我覺得很佛心，超級萬用的軟質毛刷吸頭，難清的縫隙也能清到，硬漬吸頭可以刷一些比較頑強的灰塵，也是非常實在的好幫手！以上的特色功能與心得與大家分享囉～希望大家能感受到我的用心良苦啊！

Dyson V11™ Absolute 無線吸塵器 https://bit.ly/2VxmNZ1