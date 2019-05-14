開箱 Dyson V11 智能無線吸塵器，七大功能特色與三大使用心得

2019-05-14 07:24:38 哇哇

Dyson V11 開箱評測各種吸頭介紹

吸塵器絕對是居家清潔不可缺少的工具之一，而 Dyson 也是不少人心中的理想品牌，尤其家裡有小朋友之後，打掃更是父母每天都要面對的事情，DYSON 新款 V11 的出現真的有一種手持無線吸塵大進化、大大升級的感覺。本篇文章就與大家開箱全新的 Dyson V11 如何智能打掃吧！

Dyson V11 開箱評測各種吸頭介紹

首先我整理了 Dyson 的七大功能特色，文中將會與大家陸續來介紹，文末再整理三大使用心得：

  1. 最強勁的電池與續航力
  2. 最新科技智能即時顯示系統
  3. 除了一頭遍地吸的高扭矩吸頭，還有其他配件吸頭一次到齊
  4. 三種不同清潔模式
  5. 一鍵清空的集塵筒
  6. 數位馬達 14 氣旋強大吸力
  7. 全機過濾系統與降噪設計

Dyson V11 開箱評測各種吸頭介紹

Dyson吸塵器的各種吸頭就是一次給好給滿，不用讓你一個吸頭打天下，而是讓每個吸頭各司其職，我想這也是最好的使用態度與方式，這也可以讓每個吸頭的壽命最佳化的感覺，所以開箱時整個盒箱有裝好裝滿的感覺，每拆一個吸頭都是一種驚喜啊！

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開箱內容物包含 Dyson V11 的無線吸塵器，吸頭有最新發明的高扭矩吸頭、軟質碳纖維滾筒吸頭、迷你電動吸頭、細縫清潔吸頭、二合一組合吸頭、軟質毛刷吸頭與硬漬吸頭，其他配件還包含有延長桿、充電壁掛底座與電源線。

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Dyson V11 看起來非常的強壯，似乎又多了一種肌肉線條的感覺，馬達、集塵筒及氣旋器設計排成一直線，讓空氣可以直線吸入氣旋，有助產生更強勁吸力，而 V11 的轉速高達 125,000rpm，吸力相比 V10 更是多了 20%，電力也更加強大，最長可以使用到 60 分鐘之久，坦白說要持續打掃 60 分鐘也是很累人了，以前還可以趁吸塵器沒電喘口氣，V11 讓你沒有沒電的理由，一鼓作氣打掃家裡，這應該哭哭還是偷笑呢？

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Dyson V11 拿起來還是有點份量的，要持續打掃很久可以順便鍛鍊手腕的力量，若是不想要鍛鍊的話，那就養成常常打掃的習慣，不過這台Dyson V11清潔效率極高，每次大概掃個五分鐘就好。

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在電力的控制上也進步許多，以前的機種有 MAX 的吸力模式，這次V11有個創新的大突破就是智能螢幕，切換上我覺得簡單清楚許多，整體模式分為三種，分別是節能、中與強效（MAX），節能模式可以讓使用時間增加許多，在吸力上或許沒有那麼強大，不過我覺得日常清潔絕對是足夠的。而一般（中）模式，只要搭配上這次新的高扭矩吸頭會變成自動模式，能智慧清潔地板，後面接著會介紹。

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充飽電力的狀態下，螢幕會分別顯示各個模式下的使用時間，綠色的節能模式的使用時間是最長的，而對我自己來說平常用這個模式打掃就非常給力了! 時間的顯示足夠讓使用的人可以更好掌握分配打掃區域，而且對家裡電器使用比較不熟悉的長輩來說，是一個非常貼心的設計。

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機身後方是後置濾網，稍微旋轉一下就可以取下來，而且螢幕上也會有清潔濾網的提示，不得不說越來越智慧化了！除了濾網的作用之外，也具備了吸收振動及抑制噪音設計，減少吸塵器產生的音量，有些人會不喜愛吸塵器的聲音，當然是能越小聲越好。

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現在 V11 的後置濾網看起來非常強大，在過濾方面配備了密封氣旋與過濾系統，同樣可以濾除並封鎖住99.97% 小至 0.3 微米的細小灰塵，讓排出的空氣是乾淨的，而且濾網只要太髒，螢幕會提醒你濾網需清洗了喔！

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為什麼吸塵器要有後置濾網？若你家裡還在用比較傳統的吸塵器，你努力的要打掃家裡，不過肉眼可見的灰塵吸到吸塵器當中，但是從後方噴出來的是你肉眼所看不到的 PM 2.5，等於把灰塵噴得整個家裡到處都是，你可以搭配有自動偵測空氣品質的空氣清淨機，看看是否有這樣的問題？V11 搭配上後置濾網的效果，就是當你在打掃的時候，家裡空氣品質應該還是維持很好的狀態才對唷！

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機身下方有一個紅色的推桿，只要用力一推就可以將所有灰塵一次推出去，簡單來說殘留的灰塵會比較少，要傾倒時方便又省力，完全不沾手。

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一般版本的長桿是藍色的，官方有獨家販售 Dyson V11 Absolute+ 金色版本，除了長桿是金色之外，氣旋也是金色的，感覺就是比較貴氣浮誇一點，14 個氣旋可產生超過 79,000g 離心力，這一直都是 Dyson 的強大技術。

高扭矩吸頭

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高扭矩吸頭對我來說是一個新的體驗，因為我之前都使用軟質碳纖維滾筒吸頭居多，本來想說已經夠好用了，只是高扭矩吸頭另外有強處，是我這次非常喜愛的吸頭之一，具備偵測動態負載感應器，這款吸頭能夠自動偵測地面阻力來調整吸力，譬如說平坦的地面突然到地毯時，智能監測刷頭阻力每秒 360 次，吸力就會自動增加，適合深層潔淨不同地板類型，這點真的非常加分唷！

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高扭矩吸頭前方有個開關，可以看到連接地板的部分有兩塊紅色，一個是留有空間的狀態，另外一個是不留空間的，開關切到中間剛好就是半開，當沒有空隙的狀態下，吸力真是猛到不可思議，我吸在地毯上吸力十分犀利，狠狠的吸過一次就可以很乾淨。

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我們細看高扭矩吸頭的刷毛，有硬刷毛與軟刷毛，硬刷毛可撥動地毯上間隙，柔軟的防靜電碳纖維負責細縫中的微塵，我只能說這是一個很強大的吸頭。

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在關節處也設計的非常貼心，幾乎各種角度都非常順手！

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這個吸頭處理地毯的灰塵實在太猛了！！！上圖這塊墊子是我座位下長期拿來墊腳用的，尤其冬天時不用直接碰到冷冰冰的地板很舒服，夏天時也不覺得很悶熱，以往我清潔這塊墊子就是抖一抖，把上面的灰塵抖在地上，然後再透過吸塵器去清潔掉落的灰塵，而高扭矩吸頭是可以直接對地毯的，那麼我就直接上陣看看！結果非常不得了～

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前一秒還是還在開箱中的乾淨集塵盒，下一秒裡面通通都是香灰啦～～～還是哪位超級英雄被羽化成為灰塵啦？真的只是瞬間就超級多灰塵的，相當相當可怕！

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吸頭是需要是長保養的，側邊有個為硬幣設計的孔，只要拿硬幣對進去一轉，就可以將刷頭取出來清潔。

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長期使用總是會有一些毛髮喜歡糾結在一起，那麼就將刷頭取出來清理一下，拆卸方便也是 Dyson 很貼心的設計唷！不管是硬地板或是地毯，高扭矩吸頭的效率都非常的好，是這次我最滿意的吸頭！

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軟質碳纖維滾筒吸頭

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軟質碳纖維滾筒吸頭是一款用過就會愛上的吸頭，因為有別於有硬刷毛的滾筒，若是對於地板細節比較在意的人，應該會很愛使用這一款，坦白說我也是拿來當乾式拖把用～吸完地面有種剛拖完地的感覺，雙腳踏過的感受真的很乾淨。

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有時候家裡有客人來訪，掃地機來不及出來掃地時，就是這樣的組合讓我快速清潔家裡全部的地板，這組合我的信賴程度相當高，全部的地板掃過一次，連掃地機較難掃到的邊角也能清潔乾淨！尤其家裡有小朋友地上會有很多小紙張或是垃圾，這個吸頭都可以無差別的通通處理掉！

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這款吸頭比較要注意的是關節處，跟剛介紹的高扭矩吸頭不同，使用上我覺得高扭矩吸頭更為好用，不過兩者的功能我區分不同，大家可以視自己打掃習慣來做選擇。

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運轉中的軟質碳纖維滾筒吸頭拍起來超漂亮的啊！還有一種漸層的感覺，其實手摸上去也很舒服唷！

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底部也有一個硬幣槽可以方便打開滾筒來清潔。

迷你電動吸頭

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迷你電動吸頭是床鋪的好幫手，大家所睡覺的床墊和枕頭該如何清潔？除了定期清洗之外，除塵蟎也是很重要的，迷你電動吸頭具備拍打的作用，可以將床墊深層的塵蟎、灰塵等等拍打起來，傳說中的「香灰」就是床鋪上的塵蟎屍體，床鋪不乾淨會影響到睡眠品質，所以當爸爸媽媽的會更注意到床鋪清潔，我家裡針對床鋪清潔的除了 Dyson 的吸塵器之外，還有兩台專門的塵蟎吸塵器，我自己覺得其實你擁有一台 V11 真的不再需要額外的塵螨吸塵器拉！

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迷你電動吸頭也是稍微偏硬的毛刷，加上高轉速與震動造成拍打效果，這個也是我出勤率很高的吸頭之一，偶爾會將床鋪整個走過一次，收集到的香灰真的很驚人。

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我也會常常使用在家裡的懶人骨頭上，因為這個布套材質超級容易吸髒東西的，若是有客人來就是明顯很髒，會是我首要清潔的對象。

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軟質毛刷吸頭

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軟質毛刷吸頭在我心裡是萬用吸頭，因為清理各種地方也都可以，譬如說地板的屑屑、平台上的灰塵，軟質毛刷也一種可以把灰塵直接刷起來再吸走的作用，使用率真的也很高。

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用在哪裡最好用你知道嗎？家裡有空氣清淨機或是冷氣機的話，一定都會有一層前置濾網，前置濾網都需要定期的去清潔，跟你說用這款吸頭超級好清理，可以把灰塵通通刷下來，然後在不掉落到的狀態下吸走，簡直就是清理濾網的神器，這一點也不誇張，濾網的兩面都刷過一次，很快就乾乾淨淨繼續使用。

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門框也很多軌道的地方，用刷毛輕輕將灰塵帶起來，灰塵就會被吸走，用在這種有凹槽的地方也很方便。

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電視上、螢幕上或是各種檯面上，大概每個禮拜都會看到灰塵，我是懶得用抹布去每個地方都擦過，吸塵器帶過之後基本上就很乾淨囉！

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硬漬吸頭

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若是遇到一些比強悍的髒汙，好像需要稍微刷一刷的地方，這款吸頭就派上用場。

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他的刷毛比軟質毛刷硬了許多，譬如說很多人車上的會有海馬地墊，久了之後有些砂土會卡在洞洞裡面，要清理到很乾淨就是整塊拿下來用水沖、用刷子刷，不過我想也並非大家都如此勤勞，這時候就可以派上硬漬吸頭來去處理就對了！

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而地毯常常放置在地面上，其實背面也會卡上很多灰塵，這些都需要用手去才能處理掉的，現在使用硬漬吸頭方便許多，通通都給他刷下來，好用之處等待大家入手之後自己體會啊！

二合一組合吸頭

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二合一組合吸頭我比較少用，因為我覺得大多空間我都可以使用軟質毛刷吸頭來搞定，而這款的好處是他有兩種長度可以調整，若是面對到比較深處與狹窄的地方，他還有是有派上用場的時機。

細縫清潔吸頭

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細縫清潔吸頭算是打掃的用的基本款，還躲在隙縫間的灰塵小垃圾就交給他搞定，這時候就是來善後掃地機的不足，掃地機雖然很萬能，邊角能力是有，不過偶爾還是會有一些殘留，這時候細縫清潔吸頭帶過去就好！

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很多人家裡大門口會有落塵區，就是不希望鞋下的髒污會直接到家裡的地面，落塵區的邊邊就是最容易積灰塵的地方，這時候也就是靠這支吸頭來搞定！

S型吸頭收納架

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S 型吸頭收納架可以夾在長桿旁邊，前後可以個別攜帶一個吸頭，打掃時就方便帶著走，只是在配戴上比較受限制，只有二合一組合吸頭與細縫清潔吸頭可以，其他吸頭因為形狀的關係就無法這樣掛著！

充電壁掛底座

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充電壁掛底座是我超級推薦要使用的，第一個好處就是讓吸塵器有個固定的家，以前我沒有使用時，常常不知道吸塵器在哪裡，因為常常用到哪就放到哪，要用的時候偏偏不知道在哪裡。自從用了壁掛底座之後，就沒有這困擾了！第二個好處就是用完就充電，以前的機種比較會遇到沒電問題，有壁掛底座用完就充電，隨時想要用都不會遇到沒有電，這也是很大的好處之一。配件中有牆壁螺絲，讓大家可以所在牆壁上，而市面上也有越來越多壁掛櫃可以購買，官方也有高質感的 Dyson V11 Dok 可以購買。

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從後方將充電頭穿出來，然後將蓋子蓋起來，後方有線槽可以很漂亮的將線走好，Dyson 一直給人很優雅很前衛的質感，電線當然不能亂糟糟！

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接著先鎖上壁掛底座，上圖左的下方有個洞洞，就可以將電線走到後方，就會比較好看唷！之後再掛上那一層有穿過電線的，這樣就安裝完成了！

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Dyson V11 就可以很順手直接掛上去，掛上去可以開始充電，底座還有兩個可以插槽可以放吸頭，所有的吸頭都集中在一起，這樣收納上也會整齊許多！

三大使用心得

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前文有分享到不同的特色功能，包含有最強勁的吸力與續航力、智能即時顯示系統（顯示電力）、三種不同清潔模式（節能、中、強效）、一鍵清空的集塵筒、數位馬達 14 氣旋強大吸力、全機過濾系統與降噪設計以及最新智能吸頭與全方位吸頭一次到齊。那使用上有哪些深入人心的心得呢？第一，對我來說提昇的吸力是非常有感覺的，以前清潔地毯都沒那麼香灰，現在是可以立刻感受到的，吸力提升更有助於清潔效率，而且相信很多人沒那麼愛打掃，智能螢幕更有許多貼心小提示，讓打掃效率更加提升！就算是愛打掃的人，應該也希望效率是非常好的！

第二，吸力模式的選擇讓打掃變的更有效率，打掃到一半若是吸塵器沒有電會很掃興，節能模式可以讓你持續使用到一個小時，我家每周都會有清潔阿姨來幫忙打掃，一次四個小時，透過自動模式讓電力可以自動調節，有更多剩餘的電力足夠讓她分段慢慢的使用，一個早上是足夠的，而且邊使用還可以邊看電力狀態，與其讓清潔阿姨用掃把來掃，我更相信吸塵器的能耐，長時間的續航力真的可以讓阿姨把掃把丟掉囉！

第三，我很滿意這次各種吸頭的配置，我覺得能滿足各種不同的使用情境，高扭矩吸頭能自動調整平地與地毯的吸力我覺得很佛心，超級萬用的軟質毛刷吸頭，難清的縫隙也能清到，硬漬吸頭可以刷一些比較頑強的灰塵，也是非常實在的好幫手！以上的特色功能與心得與大家分享囉～希望大家能感受到我的用心良苦啊！

Dyson V11™ Absolute 無線吸塵器   https://bit.ly/2VxmNZ1

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