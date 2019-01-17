YouTube 滑動切換影片，更方便的查看上下一部影片

2019-01-17 10:33:51 9M87
YouTube切換影片格式

YouTube 推出手機版更新，此次更新目的是提升手機端看影片的體驗，未來將可以透過滑動手勢，直接切換上一部、下一部影片，這樣一來，未來觀看 YouTube 影片時，可以更快速、更容易的切換影片，例如：向左滑可以切換至下一部推薦影片，反之向右滑可以看上一部看過的影片，另外影片也會記錄上一次看到的時間點，當跳開畫面時會接續播放。這些改變通通是為了用「手機」觀看 YouTube 的觀眾，比例已經高達 70% 的觀眾，都是用手機觀看影片，因此 YouTube 特別針對手機版的用戶做了更新！


YouTube切換影片格式
△ 對於提升行動瀏覽體驗，YouTube 並不是最近才開始做，早在去年就已經，對於行動版用戶做了不少功能上的調整，例如：致敬 Instagram 的限時動態短影片、觀看時間限制、深色模式、在行動版首頁自動播放影片等功能，甚至在 2017 年的時候，新增了 App 內的影片分享及聊天，甚至支援更多不同的影片格式。

此外 YouTube 也一直在思考如何提升行動瀏覽的體驗，包含在 2017 年首次加入雙擊影片，達到前進、後退 10 秒的功能。

YouTube滑動切換影片更新

△ 在垂直瀏覽時，可以向左右滑動，來切換前後影片，在 YouTube App 裡面變得容易操作，可以增加使用者對於影片的互動及參與度，甚至可以讓使用者花更長的時間在 YouTube App 中，也就是說，可以遞送更多的廣告給使用者，並且達到更多的曝光。目前更新的 YouTube App 已在 iOS 版推出，但 Google 官方並未公布何時在 Android 推出，就讓我們拭目以待吧！

資訊來源：https://techcrunch.com/2019/01/14/youtube-just-changed-how-you-navigate-videos-in-its-mobile-app/

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