YouTube 推出手機版更新，此次更新目的是提升手機端看影片的體驗，未來將可以透過滑動手勢，直接切換上一部、下一部影片，這樣一來，未來觀看 YouTube 影片時，可以更快速、更容易的切換影片，例如：向左滑可以切換至下一部推薦影片，反之向右滑可以看上一部看過的影片，另外影片也會記錄上一次看到的時間點，當跳開畫面時會接續播放。這些改變通通是為了用「手機」觀看 YouTube 的觀眾，比例已經高達 70% 的觀眾，都是用手機觀看影片，因此 YouTube 特別針對手機版的用戶做了更新！
此外 YouTube 也一直在思考如何提升行動瀏覽的體驗，包含在 2017 年首次加入雙擊影片，達到前進、後退 10 秒的功能。
△ 在垂直瀏覽時，可以向左右滑動，來切換前後影片，在 YouTube App 裡面變得容易操作，可以增加使用者對於影片的互動及參與度，甚至可以讓使用者花更長的時間在 YouTube App 中，也就是說，可以遞送更多的廣告給使用者，並且達到更多的曝光。目前更新的 YouTube App 已在 iOS 版推出，但 Google 官方並未公布何時在 Android 推出，就讓我們拭目以待吧！
資訊來源：https://techcrunch.com/2019/01/14/youtube-just-changed-how-you-navigate-videos-in-its-mobile-app/