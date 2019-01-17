原來 Windows 10 內建歷史剪貼簿功能，加速複製貼上工作流程！

2019-01-17 09:30:19 9M87
Windwos歷史剪貼簿

複製後可以從歷史紀錄上選擇貼上的資料嗎？有許多軟體是可以有這樣的功能，但今天要跟大家分享的是，如何不用安裝軟體，就能打開 Windows 內建的歷史剪貼簿功能？這樣有什麼好處呢？假如有 A、B 資訊需要一直重複複製貼上，但是當複製了 A，B 就會被覆蓋掉，要貼上 B 的時候又得重新複製，不斷進入迴圈，這樣來來回回就磨掉不少時間與耐性，因此今天就來帶大家解除封印 Windows 中的剪貼簿功能！如果你需要更進階的剪貼簿管理，可以參考：CopyQ 2.2.0 強大的剪貼簿管理工具，凡複製過必留下痕跡


如何開啟歷史剪貼簿 ?
Windows 複製歷史紀錄

△ 因為歷史剪貼簿在 Windows 中的預設是關閉的，讓大家都誤以為 Windows 沒有這個功能，所以我們到系統中，將這個功能解除封印就可以啦！首先打開 Windows 中的設定頁面，並選擇「系統」。

Windwos歷史剪貼簿

△ 然後點擊最左列下方的「剪貼簿」。（若沒有看到，請將 Windows 10 更新到最新版本）

Windwos剪貼簿

△ 接著將「剪貼簿歷史紀錄」下方的開關開啟，開啟之後其實什麼事也不會發生，因為還要再搭配快速鍵，才可以將剪貼簿召喚出來。

如何開啟歷史剪貼簿？

剪貼簿管理工具

△ 如何開啟歷史剪貼簿呢？按下鍵盤快速鍵「Windows 標誌鍵 + V」就可以叫出剪貼簿啦，因為是剛開啟的關係，所以目前剪貼簿都還是空白的狀態。

如何使用歷史剪貼簿功能？

Windwos剪貼簿

△ 當有複製紀錄之後，剪貼簿上方也會顯示複製的時間及多個複製過的紀錄，那要如何選擇指定的複製紀錄來貼上呢？很簡單，按下「Windows 標誌鍵 + V」把剪貼簿叫出來之後，直接點擊剪貼簿上的紀錄，在按下 Ctrl + V 就能貼上該筆紀錄啦！這樣未來編輯文件貼上資料時，是不是就變得更加有效率啦~

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