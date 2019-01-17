CopyQ 3.7.2 強大的剪貼簿管理工具，凡複製過必留下痕跡（Windows、Mac）

2019-01-17 13:59:11 哇哇 0 0


不少人都沒有使用剪貼簿管理工具的習慣，不過這對我來說可是相當重要的一項功能，因為剪貼簿的歷史紀錄就等同於工作紀錄，因為我太常複製些有的沒的，複製貼上的動作也一直都在重複著。這次與大家分享 CopyQ 這套剪貼簿工具，能夠幫你保留多種剪貼簿格是資訊，還有頁籤功能來分別記錄不同的內容，複製的歷史紀錄能夠再次編輯，並且能設定註解資訊，所有內容都可以方便的匯入匯出，整體的功能是頗專業的。
 


CopyQ 能支援複製的格式有圖片、網頁、文字、檔案等等，我用到現在幾乎常常會複製的格式都有支援，當成工作紀錄來用真的還不錯，算是另一種工作需求的用途。不過以剪貼簿軟體來說只有著重在複製的功能，也就是保有剪貼簿的歷史紀錄，而貼上功能就沒特別，Ctrl + V 依然只能貼上當下的複製內容，若要取用歷史紀錄必須透過管理潔面重新複製一次才可以。
http://sourceforge.net/projects/copyq/

免安裝版：
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