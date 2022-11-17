彩虹工具箱，萬用工具推薦下載

這次發現了一個超級工具箱，叫做彩虹工具箱，雖然軟體介面是簡體的，不過真的有超級超級多的工具，簡單算了一下至少超過 150 種的工具，包含有系統維運工具（網路工具、系統工具、服務工具、域名工具）、編輯工具（編輯工具、漢字工具、文字提取）、編程工具（加密解密、邊碼轉換、代碼工具、調試工具、文檔查詢）、設計工具（顏色工具、尺寸工具、圖片工具、轉換壓縮、藝術工具）、生活常用工具（娛樂工具、效率工具、時間工具、查詢工具、轉換工具、圖片影片）與超值購物（購物工具、限時活動分享、購物導航），滿滿的工具的確是超級實用，與其每次需要工具在上網尋找，不如就使用彩虹工具箱吧！

系統維運

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網路工具：Github 加速下載、短連結還原、文件下載器、前端 CDN 加速查詢、子網段計算器、當前 IP 查詢、IP 地址查詢、下載速度測試

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系統工具：螢幕壞點檢測、Hosts 管理器

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服務工具：任意文件轉 Base64、計算文件 Hash 值、ZIP 解壓縮工具、Crontab 表達式產生器、robots.txt 產生器

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域名工具：網址收錄量查詢、連結收錄查詢、連結批量提取域名、Whois 訊息查詢

編輯工具

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編輯工具：去除特定字符、文本轉圖片、文字轉語音、字串長度計算、全形半形轉換、中英文間加空格、Markdown 編輯器

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漢字工具：中文轉拼音、簡體轉繁體、筆畫數查詢文字、文字筆畫數查詢、拼音聲調排序字符串、文字筆畫數排序字符串

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文字提取：文本批量提取手機號碼、文本批量提取電話號碼、文本批量提取身分證字號、文本批量提取郵政編碼、文件批量提取 IP 位置、文本批量提取字數、文本批量提取電子信箱

編程工具

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加密解密：MD5 加密、RIPEMD-160 加密、SHA-1 加密、SHA-2 加密、SHA-3 加密、HMAC-MD5 加密、HMAC-SHA1 加密、AES 加密解密、DES 加密解密、RC4 加密解密、Rabbit 加密解密、TripleDES 加密解密、3Des 加密解密

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編碼轉換：IP 數字轉換器、十六進制文本轉換、URL 編碼解碼、Unix 時間轉換、BASE64 編碼解碼、進制轉換器、Unicode 編碼解碼、UTF-8 編碼解碼

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代碼工具：文件比對工具、隨機字符串產生器、程式語言代碼編輯器、JSON 格式化預覽、XML 格式化預覽、JSON XML 格式轉換、JSON 壓縮美化、HTML 代碼美化壓縮、CSS 代碼美化壓縮、JS 代碼美化壓縮、JSON 轉 Python、JSON 轉 C#、JSON 轉 C++、JSON 轉 TypeScript、JSON 轉 Ruby、JSON 轉 Crystal、JSON 轉 Elm、JSON 轉 Flow、JSON 轉 Pike、JSON 轉 Rust、JSON 轉 Haskell、JSON 轉 JavaScript

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調試工具：UserAgent 解析、正規化表達式測試替換、網路請求測試工具

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文檔工具：GitHub 趨勢榜、程式運算符號優先查詢、開源協議查訊、Linux 指令查詢、獲取鍵盤 ASCII 值、HTTP 狀態碼查詢、HTTP 回應查詢、Content-Type 查詢、常用端口查詢

設計工具

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顏色工具：圖片生成色卡、RGB 十六進制轉換、顏色選擇工具、Material Design 配色、Ant Design 配色、Flat Ui 配色、WEB 安全色、中國傳統色、日本傳統色

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尺寸工具：Px Em 換算、Apple 螢幕尺寸查詢

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圖片工具：證件照裁切、線上圖片佔位產生器、離線圖片佔位產生器、圖片全屏浮水印、YouTube 風格 Logo 產生器、Pronhub 風格 Logo 產生器、圖片轉圓角工具、圖片剪裁

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轉換壓縮：圖片壓縮工具、GIF 圖片分離、Base64 轉圖片、圖片轉 Base64、TinyPng 圖片壓縮

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藝術工具：豎排文字產生器、線條文字產生器

生活常用工具

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娛樂工具：成語接龍小助手、反應速度測試工具、火星轉換器、流行語造詞、毒雞湯產生器、親戚稱謂計算機、狗狗年齡換算、貓咪年齡換算、獲取 IP 所在位置、顏文字表情包、特殊符號工具、白噪音工具、人生剩餘時間計算

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效率工具：備忘錄、倒數日工具、番茄鐘工具、四象限工作法、碼表計時器、定時提醒工具

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時間工具：農曆國曆轉換、農曆年份生肖查詢、24 節氣查詢、農曆查詢工具、世界時間工具、日期差計算工具、日期推算計算機、時間推算計算機

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查詢工具：網址後綴補齊工具、百家姓查詢、假期查詢、文字筆順查詢、歇後語查詢、圓周率查詢、電話號碼查詢、油耗計算機、電費計算、所得稅計算、密碼強度檢測、車牌地區查詢、身分證訊息查詢、十二星座查詢、微博反查圖片上傳者、匯率查詢轉換、BMI 計算機

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轉換工具：文件容量大小換算、溫度單位換算、長度單位換算、功率單位換算、速度單位換算、重量單位換算、面積單位換算、體積單位換算、壓力單位換算、經緯度轉地址、座標轉換、數字金額轉大寫、英文大小寫轉換、隱藏文字加密解密、摩斯密碼轉換器、百家姓暗號轉換器、核心價值觀轉換器、torrent 轉 magnet

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圖片影片：頭像轉換、M3U8 播放器、SM.MS 圖床、二維碼產生器、剪貼簿圖片查看工具、圖片瀏覽器

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購物工具：歷史新低產品等等優惠工具

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常常使用軟體之後，喜歡的工具可以加入收藏，使用工具也會留下紀錄，都可以方便下次直接存取唷！

https://rainbowbyte.com/app/rainbowtoolbox.html

免安裝版：
彩虹工具箱 2.0.2.7z（GOOGLE下載）
彩虹工具箱 2.0.2.7z（1DRV下載）
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彩虹工具箱，萬用工具推薦下載 參考資料

彩虹ui 插件整合包 Rainbow UI Pack - 奇樂 - 魔獸世界中文插件補給站
在下載彩虹ui 的頁面中就有遊戲字體可供下載安裝。 點這裡看更改遊戲字體的詳細說明 。 縮放整個遊戲介面大小 ：按 Esc &gt; 系統 &gt; 影像 &gt; 使用者介面縮放 ，打勾（在視窗大小、解析度比例的下方），然後拉動滑桿調整數值，可以縮放整個操作介面的大小，也包含文字大小。
最美的彩虹在这里，一个超级棒的工具推荐 - CSDN博客
2020年11月6日 — 这个工具网站是：彩虹字节。这个工具网站，提供了5 款工具，分别是：彩虹工具箱，彩虹白噪音，彩虹视频下载器，彩虹笔记，彩虹单词本和彩虹番茄钟。
彩虹工具箱for mac(生活常用应用工具箱) - 知乎专栏
2019年11月30日 — 在日常生活工作中，有时我们寻找一个软件或者小工具时，在众多广告上中寻找自己需要的小工具找到的工具还不一定能够使用要不就是得强制下载什么或者 ...
彩虹工具箱下载-彩虹工具箱官方版下载-PC下载网
彩虹工具箱软件特色 1、彩虹工具箱支持Mac和Windows系统 (不支持XP系统)，如果对Linux版本的需求较多，也可对Linux进行适配。 目前根据工具的分类，划分出生活娱乐、加密解密、数据计算、编码转换、图片视频、网络工具等分类! 2、目前彩虹工具箱包含的工具可能不太多，只有四十多个，以后大概一到两周更新一次，到时候会添加更多的工具进来。 彩虹工具箱安装方法 1、在本站下载该软件压缩包 2、解压该软件压缩包，得到彩虹工具箱.exe程序 3、双击打开即可 彩虹工具箱更新日志 日日夜夜的劳作只为你可以
彩虹工具箱 (支持 Win 和 Mac) - 知乎
彩虹工具箱提供了大量常用的小工具，并根据小工具的用途分类为 生活常用、 超值购物、编程工具、设计工具、自媒体、站长运维等。 最近更新于2020 年 3 月 27 日 目前有七个功能模板 首页可以查看最近使用和搜索工具 下面介绍一下常用的模块 一、生活娱乐 1、颜文字和特殊符号 可让电脑轻松打出颜文字和特殊符号 2、谷歌翻译、汇率转换和秒表 汇率转换支持10种货币，秒表一次可记录多端时间 3、two-dimension code生成器 4、日期差计算器 可以很方便计算出两天间隔差，对长期的时间规划比较有用
彩虹工具箱 — 集合大量常用的小工具，无需联网即可使用 | 马小帮
Windows 彩虹工具箱 — 集合大量常用的小工具，无需联网即可使用 小昭 • 2021年5月30日 下午3:43 • Windows 该软件在UI设计和使用逻辑上及其舒适； 首先在工具分类中查看各类的使用小工具： 系统运维、 编辑工具 、编程工具、设计工具、生活常用和超值购物； 系统运维： 支持我们常见的下载速度测试、短链接还原、解压工具等常见的系统工具； 编辑工具： Markdown编辑器、文本转图片、文字转语音、批量提取工具等； 设计工具： 图片压缩、GIF图片转帧、图片全屏水印等也是诸多好用的设
彩虹工具箱下载v2.0.2官方版
彩虹工具箱. 开发介绍. 平时在工作或生活中遇到一些需要用工具解决的问题，通常会直接在网上搜索，找到的工具不是需要下载就是广告太多，而且步骤也比较繁琐。
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日常应用彩虹工具箱 for mac - 知乎
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