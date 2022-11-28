Browser Password Recovery Pro 2022 瀏覽器密碼查詢工具

現在各種網站密碼的規則都提高等級了，大家很難一個密碼打天下了，為了不忘記密碼，很多人會選擇將密碼儲存在瀏覽器，但是該如何探索所有瀏覽器的密碼呢？這次限時免費的 Browser Password Recovery Pro 2022 就是款瀏覽器密碼探索工具，支援大家常使用的 Chrome、Firefox、Opera 與 Vivaldi 等等 70 款瀏覽器，若是預設安裝的路徑，都可以將儲存的密碼找出來，自己額外備份一下也安心許多唷！

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△ 進入活動頁面輸入自己的信箱，之後點選 REQUEST FULL VERSION KEY。

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△ 接下來應該就可以順利取得活動序號囉！專業版本終身授權也價值 99.95 美金，拿到算是賺到啦！

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△ 免安裝版可以直接到文末下載，開啟後就會跳出啟用視窗，將剛剛取得的資訊輸入點選 Activate License。

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△ 看到以上畫面就代表順利啟用成功囉！

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△ 探索瀏覽器密碼方式很簡單，點選 Recover Passwords 就可以取得多款瀏覽器內儲存的帳號密碼，接著點選 Export 就可以將探索結果匯出，相當方便唷！Pro 版本只支援瀏覽器預設安裝的路徑，如果是使用免安裝版，或是其他路徑的話，就需要更高階的版本，這點就稍微可惜囉！

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免安裝版：
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