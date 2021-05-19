Abelssoft Screenphoto 2021

常截圖但是 Windows 內建的「剪取工具」功能太陽春，已經沒辦法滿足你的截圖需求了嗎？最近小編剛好發現 Abelssoft Screenphoto 2021 截圖工具，能夠快速截圖、多種儲存圖片格式、長截圖、編輯截圖圖片、複製到剪貼簿等，這款截圖工具並不是免費的，但是很幸運的目前剛好有「限時免費活動」，讓大家領取終身版序號，啟用序號後就能終身免費用，你工作時需要經常更進階的截圖嗎？趕快把握機會領取終身序號吧。如果錯過限時免費時間，PicPick 也是我覺得一款相當好用的截圖工具，推薦給大家。

Abelssoft Screenphoto 2021 特色快速看

    • 兩秒內完成截圖
    • 多種儲存圖片格式，包括 PNG、JPG 和 PDF
    • Screenphoto 為視窗新增截圖按鈕，建立截圖超輕鬆
    • 支援網頁長截圖
    • 編輯截圖後圖片
    • 截圖圖片可複製到剪貼簿上使用

Abelssoft Screenphoto 2021

本次的限時免費活動不須要輸入序號，直接下載專屬的安裝檔並完成註冊就可以享有「終身免費」資格，檔案可以到文章後方下載。下載之後進行「下一步」大法即可完成安裝。

截圖軟體推薦

安裝完成後點選下方的「Start」就可以開始註冊囉。

截圖軟體免安裝

輸入 Email、姓名後點擊下方 Get free unlock mail now 即可完成啟用，這樣就可以終身免費使用啦。

PicPick

看到上圖畫面代表註冊成功。

截圖軟體chrome

接著就可以開始使用截圖功能囉，Abelssoft Screenphoto 2021 支援全螢幕截圖、視窗截圖、自訂截圖等基本功能，截圖完的圖片也能夠加文字、註記後再進行存檔，下載點在下方，各位趕快把握機會取得吧。

https://www.abelssoft.de/en/windows/multimedia/screenphoto

安裝版：（推薦使用）
Screenphoto v2021.exe（GOOGLE下載）
Screenphoto v2021.exe（1DRV下載）
Screenphoto v2021.exe（MEDIAFIRE下載）
Screenphoto v2021.exe（RAPIDGATOR下載）
Screenphoto v2021.exe（MEGA下載）
檔案大小：11.76 MB

免安裝版：
Screenphoto 6.1.7z（1DRV下載）
Screenphoto 6.1.7z（GOOGLE下載）
Screenphoto 6.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Screenphoto 6.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Screenphoto 6.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.96 MB

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