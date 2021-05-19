現在 COVID-19 疫情，搞得全台灣人心惶惶，確診者也全台亂跑，有沒有能看到這些確診者去過的地方呢？當然有！感謝這三位神級網友自製的三款「新冠確診者足跡 Google 地圖」，可以讓我們透過開啟「確診者足跡 Google 地圖」快速瞭解哪些地方是危險區域，連獅子會到過的地方你都能查得到，真的相當厲害，當然若你沒事的話待在家是最安全的喔！如何知道自己與 COVID-19 患者擦肩而過呢？趕緊下載「臺灣社交距離 App」，讓手機自動通知你吧！

1 . COVID-19（非官方統整）

這款 COVID-19（非官方統整）是小編覺得最好用也最清楚的地圖，不僅有標示出確診者的活動範圍外，還難看到出了獅子會與其他確診者到過的地點，在地圖左側也有提供圖示說明，非常淺顯易懂。

直接點擊地圖上的圖示就能查看該地點的地址與店家名稱，真的相當方便！

COVID-19（非官方統整）：https://reurl.cc/kVmMaL

2 . 本土案例足跡地圖

這款本土案例足跡地圖，目前共提供了 174 個確診者足跡，在左側邊欄中有標示出各地點確診者出沒的日期，只要將鼠標移到地點上，就能在地圖上看到所在位置。

本土案例足跡地圖：https://reurl.cc/MZr663

3 . COVID-19 確診足跡地圖（非官方統整）

最後這款 COVID-19 確診足跡地圖（非官方統整）則是將所有確診者到過的地方都標示在地圖上，並使用不同的顏色來做日期的區分，顏色越重代表最新的足跡，在左側可點開「所有項目」來查看該地點相關資訊，包括可看到詳細的日期與衛福部確診者資訊。最後提醒大家，防疫期間外出請戴好口罩，能不出門就別出門，做好防疫你我有責！

COVID-19 確診足跡地圖（非官方統整）：https://reurl.cc/bzM3jv