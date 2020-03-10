行政院拍板定案口罩實名制 2.0 即將上線，到底跟原來的口罩實名制有什麼差別呢？根據數據統計，過去口罩實名制實施以來，發現沒有領取口罩的健保卡大多為年輕人，估計為上班時間不方便領取，因此行政院推出口罩實名制 2.0，將於 3/12 起試營運，實施後上班族可直接在網路上購買，下班後直接到超商領取。系統為上線前，就先到藥局買吧：全台健保藥局口罩查詢，藥師家網站查詢





口罩實名制 2.0 何時開始？

口罩實名制 2.0 系統採用報稅軟體修改即可上線，將於 3/12 週四上線試營運。

口罩實名制 2.0 購買方式為何？可以買幾個口罩？

口罩實名制 2.0 實施後，原本的藥局還是可以購買口罩，差別就在於多了網路訂購到超商領取的選項，3/12~3/18 開放預購 3/26~4/1 當週口罩，至於要如何在網路上購買：

- 身份認證：

電腦購買：自然人憑證、健保卡

手機購買：健保快易通 App (下方有下載連結)

- 每人限制數量：成人口罩一樣為 7 天內可購買 3 片。（此次預購只開放成人口罩）

- 運費：7 元

- 付款：簡訊通知付款，支援網路銀行、信用卡、ATM 轉帳付款。

- 領取：憑身分證、健保卡、駕照等身分證件領取，親友可持證代領。

把口罩配額丟到網路上買，藥局會不會又買不到？

根據政務委員唐鳳表示，將透過數據資料調用過去銷售低於 5 成的藥局庫存，到網路上訂購。加上目前口罩產能提升至每週 1000 萬片，因此原有的熱區藥局口罩供給不會受到影響。

APP 查詢購買紀錄

由衛福部推出的「全民健保行動快易通」APP 目前整合了附近特約藥局查詢、口罩購買數量查詢，手機也可在 3/12 起用 APP 預購口罩。

全民健保行動快易通 ( Google Play 下載 )

全民健保行動快易通 ( App Store 下載 )

口罩實名制 2.0 網頁連結公布了嗎？

為了提供民眾較順暢的購買系統，目前口罩實名制 2.0 正在進行壓力測試，待測試完成後就會正式公開購買連結，未來官方連結公開後，將會即時更新在下方：