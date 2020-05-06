健保卡網路服務註冊失敗

線上預購口罩雖然相當方便，沒有自然人憑證的人、小朋友可以選擇用「健保卡」驗證身分，不過令許多網友傷腦筋的是驗證身分時，出現「健保卡網路服務註冊失敗」的訊息，健保卡註冊錯誤該怎麼辦呢？目前有以下有兩個解決的方式，提供給大家參考。

1. 確認健保卡註冊地址

健保卡網路註冊教學

健保卡網路服務註冊時，會需要輸入「戶號」，但是你有可能換過地址，但健保局的資料還是舊的，因此資料可能會對應不到。

因此你可以先打電話到健保局核對一下地址，健保局電話：

  • 臺北業務組:(02)2191-2006
  • 北區業務組:(03)433-9111
  • 中區業務組:(04)2258-3988
  • 南區業務組:(06)224-5678
  • 高屏業務組:(07)231-5151
  • 東區業務組:(03)833-2111

2. 確認戶號

戶口名簿戶號

戶口名簿左上方的戶號，要注意第一個字是英文字母，民眾可能會誤把數字與英文字母搞混，例如英文數字的 O 及數字 0，若誤把 O 輸入成 0 就會出現，在預購口罩時會出現「戶號錯誤」的情形。

上面兩個問題都確認過後，就可以成功解決健保卡網路服務註冊失敗的問題囉，線上預購口罩可以參考：

eMask 口罩預購系統

eMask 口罩預購系統正式上線，相較於用手機健保快易通 App 預購還要順暢許多，沒有塞車的情形，小編將自己預購口罩的流程記錄下來，實際操作一次提供大家參考，若你也是無法外出的上班族，利用午休時間透過 eMask 一分鐘內就可以完成預購囉！比起去藥局排隊輕鬆多啦。手機 App 購買教學請看這邊：健保快易通 App 註冊教學，線上買口罩必備

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