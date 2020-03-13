健保卡網路註冊教學

口罩實名制 2.0 將於 3/12 正式開放，所有上班族將可以線上預購口罩，不過面對口罩預購，你準備好了嗎？線上預購由於牽扯到實名制的關係，因此不像平常線上買東西如此方便，因此今天小編要來跟大家分享，如何透過健保快易通 App 註冊，經過註冊來認證身分、裝置後，在開放口罩當天，才可以用 App 預購口罩，這些前置作業可以先做好，開放預購時直接下單即可。電腦版比較不用等，教學可以看：電腦版購買教學 (自然人憑證)

健保快易通 App 註冊教學

首先到「衛福部健保署健保卡網路註冊」頁面，若你之前有使用過健保卡報稅，可以略過這個步驟，這個步驟是給健保卡尚未網路註冊的使用者。因為待會用 App 登入時，需要用到這邊註冊的帳號密碼。請點擊「首次登入請先申請」。

健保卡網路註冊教學

接著準備好讀卡機、健保卡，讀卡後輸入戶號、戶籍地址按下下一步。

健保快易通 App 註冊教學

接著請輸入密碼、連絡電話、Email，這裡請大家一定要把帳密資訊記起來，待會 App 登入要用。輸入完畢後按下申請即可完成。

網路買口罩教學

接著下載健保快易通 App，還沒下載的下面有載點，下載後開啟點擊「健康存摺」，進行「行動電話」認證。

全民健保行動快易通 ( Google Play 下載 )
全民健保行動快易通 ( App Store 下載 )

健保快易通 App 註冊教學

然後輸入手機門號、身分證字號後按下下一步。

預購口罩APP

最後在拿出你的健保卡，看健保卡左下方的號碼，輸入末四碼，按下下一步就完成裝置認證囉！

健保快易通 App

接著在這邊登入，帳號是身分證字號，密碼是剛剛在健保卡網路註冊那邊你所輸入的密碼，登入後 3/12 正式開放預購，就能夠在此畫面看到口罩預購按鈕啦！你也可以在這邊查詢自己的口罩購買紀錄、最近就醫紀錄等。若你已經完成註冊，以可以將這篇文章分享給還沒有註冊的朋友喔。

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