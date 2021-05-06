健保快易通

遺失健保卡怎麼辦？人人都有遺失錢包的時候，補辦證件時健保卡算是第二重要的證件，以前的處理方法可能要親自跑到健保署臨櫃辦理遺失、補辦，隨著科技的進步，我們現在可以透過 App 辦理健保卡線上申請，完全不須要出門，繳費也能夠在線上完成，而且最快 2 天內就能收到全新的健保卡，遺失健保卡該怎麼線上申請？跟著小編來實際操作一次吧。健保卡以外的證件可以參考：錢包遺失該如何處理？所有重要證件掛失補辦流程一次搞懂

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首先下載「中央健康保險署」的健保快易通 App，不論 iOS 或 Android 都能夠在應用程式商店裡面免費下載，文章後面小編也幫大家準備了載點，進入 App 後點擊下方的「健保櫃臺」，登入後點選「健保卡」選項。

健保卡遺失查詢

接著會看到上傳照片的注意事項，以及現場領卡的注意事項。上傳照片時請大家上傳正面清晰大頭貼，切忌不要上傳後製、無法辨識本人及側面照片。

健保卡線上申請

接下來輸入申請資料，包含：申請原因（遺失、毀損、更換照片、首發卡）、Email、手機、領卡方式、郵寄地址等，輸入完畢之後透過 ATM 繳交工本費 200 元，繳費成功後等待 2~5 天就可以收到全新的健保卡囉，健保快易通 App 載點幫各位準備在下方啦，遺失卡片的朋友趕快下載起來。

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