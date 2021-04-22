接觸到 COVID-19 武漢肺炎患者時，如何讓手機跳出通知？最近一款由「台灣人工智慧實驗室」開發的「臺灣社交距離」App，與行政院衛生福利部疾病管制署合作，只要安裝此 App 接觸到患者後，App 會透過藍牙傳輸，發出警示通知，關於使用者隱私大家也不必擔心，因為所有的資料皆會「去識別化」，想要替自己多設一條防線的話，建議大家可以將此 App 下載到手機裡並開啟通知。

目前可在 Android 及 iOS 系統免費下載「臺灣社交距離」，載點替大家準備在文章後方，建議有看到本篇文章的各位收下並開啟通知。

此 App 為「台灣人工智慧實驗室」開發，與衛福部疾管署合作，大家可以放心使用。原理是患有 COVID-19 的病患，可以主動選擇要發送自己手機的隨機 ID，只要跟這台裝置曾經有過近距離接觸且維持一段時間的使用者就會收到通知，不過大家也不用擔心，所有資料已經過去識別化，你不會知道是誰，患者也不會被認出。

打開 App 後，點選「開啟」通知就完成囉。

患者也可以主動輸入衛生局給的「驗證碼」，讓系統上傳隨機 ID，近一步透過科技的力量協助疫情的控管。不論你是否患有武漢肺炎，趕快將這個 App 下載起來吧～

下載：

臺灣社交距離（Google Play 下載）

臺灣社交距離（App Store 下載）