疫苗預約App

疫情最近相當緊張，似乎施打疫苗才是最佳解，甚至傳出未來會有「免費公費疫苗」的新聞，目前由衛福部推出的「健保快易通」App，已經可以看到「公費疫苗預約」功能。疫苗接種也在各地陸續增設，打前一週民眾就能夠透過 App 預約囉，如果你不知道 App 疫苗預約位置，跟著小編實際操作一口氣就能學會。如果你有符合資格，用 LINE 也可以看到距離你最近的疫苗接種院所

疫苗預約App

我想經過口罩實名制時期，大家手機應該都已經下載「健保快易通」App 了吧，如果沒有的話，文章後面有載點，趕快下載起來。目前這個 App 可以看到自己以往的就診記錄、領藥記錄，還算是滿實用的，下載起來不會吃虧。

公費 Covid19 疫苗施打對象

安裝完畢開啟 App 首頁，就能夠看到「COVID-19 公費疫苗預約」的選項。

公費疫苗預約

登入前幫大家複習一下，帳號是「身份證字號」，密碼是健保卡網路服務註冊系統的密碼，忘記的話可以在下一頁點選「忘記密碼」、「變更密碼」。

疫苗預約App

輸入帳號、密碼完成登入，忘記密碼的話請點擊忘記密碼選項。

公費疫苗預約App

目前公費疫苗預約還在籌備當中，之後開放民眾施打公費疫苗後，就可以點擊下方按鈕前往預約囉。大家可以趁著籌備期間先把 App 下載起來，必且完成帳號註冊，之後開放預約之後速度就不會輸人啦。

公費 Covid-19 疫苗施打對象

指揮中心表示，現階段開放之公費接種對象，以雙北地區屬於第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市則以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。目前尚未開放之公費對象，也將於後續儘快開放公費接種。

下載：
健保快易通 （Google Play 下載）
健保快易通 （App Store 下載

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疫苗預約 App：健保快易通就能預約公費疫苗施打 參考資料

COVID-19 公費疫苗預約問答集
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