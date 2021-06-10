最近台灣確診人數已破萬人，疫情相當嚴峻，疫苗至截稿前施打率僅有 3% 左右，相較於美國施打率近 50% 還非常有努力的空間。很幸運的日、美先後慷慨空投疫苗，讓我們能夠在疫苗不足的此刻趕到有些微的希望，最近也傳出全國人民都能夠免費施打疫苗的消息，你知道嗎？目前透過 LINE 就可快速查詢你家附近有哪些醫療院所能施打疫苗，以及預約資訊都清清楚楚，還不知道的朋友，趕快來看看要從哪邊找到 LINE 整理好的疫苗施打資訊吧。

首先打開 LINE 點擊下方「錢包」頁籤。

點選上方的「搜尋欄位」，就可以在下方找到「COVID-19 疫苗公費接種院所」，點擊下去就能夠找到你身邊附近的院所。

如果你的搜尋結果非你的所在地區，左上方有「變更地區」，就可以切換搜尋結果。

點擊醫院名稱後，就有醫院電話、位置、路線、地址等資訊，下方就有「疫苗預約資訊」啦。

在這邊就可以看到各醫院、診所的疫苗施打詳細資訊，包含時間、公費疫苗施打對象等...

公費 Covid-19 疫苗施打對象

指揮中心表示，現階段開放之公費接種對象，以雙北地區屬於第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市則以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。目前尚未開放之公費對象，也將於後續儘快開放公費接種。