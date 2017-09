手機上的圖片工具越來越多,電腦上的當然也不少,只是被大家忽視了而已,這次與大家分享的 SoftOrbits Sketch Drawer Pro 就是款專家級的圖片素描工具,可以很快的將原本的圖片變成素描,內建多種素描風格與筆觸,若是想要將照片呈現出比較特別的素描風格,這款工具非常簡易使用,趁這時候限時免費收下來吧!

△ 從頁面中點選 GET SOFTORBITS SKETCH DRAWER PRO NOW。△ 輸入自己的 E-mail 並且再次輸入確認,勾選自己的作業系統版本,接著點選 GIVE IT TOM ME NOW。△ 最後就可以得到軟體下載連結與序號。△ 下載軟體安裝之後開啟軟體,開啟後會先看到一個彈出頁面,先點選 Cancel 關閉。(可以到文末下載免安裝版)△ 之後從 Help > Register 進入註冊畫面。△ 輸入剛剛所取得的序號,點選 OK 來註冊。△ 看到這畫面就代表註冊成功囉!△ 使用方式相當簡單,將照片拖曳到軟體的畫面當中開始操作。△ 從右側 Toolbox 可以看到各種素描效果,選取之後會有小區塊的預覽,確認之後點選 RUN 開始執行,完成後另存新檔就搞定。△ 接著就來看看各種不同的效果吧!免安裝版:檔案大小:21.55 MB安裝版:檔案大小:22.96 MB