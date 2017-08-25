手機上的圖片工具越來越多，電腦上的當然也不少，只是被大家忽視了而已，這次與大家分享的 SoftOrbits Sketch Drawer Pro 就是款專家級的圖片素描工具，可以很快的將原本的圖片變成素描，內建多種素描風格與筆觸，若是想要將照片呈現出比較特別的素描風格，這款工具非常簡易使用，趁這時候限時免費收下來吧！
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/free-softorbits-sketch-drawer-pro-79-95-value
△ 輸入自己的 E-mail 並且再次輸入確認，勾選自己的作業系統版本，接著點選 GIVE IT TOM ME NOW。
△ 最後就可以得到軟體下載連結與序號。
△ 下載軟體安裝之後開啟軟體，開啟後會先看到一個彈出頁面，先點選 Cancel 關閉。（可以到文末下載免安裝版）
△ 之後從 Help > Register 進入註冊畫面。
△ 輸入剛剛所取得的序號，點選 OK 來註冊。
△ 看到這畫面就代表註冊成功囉！
△ 使用方式相當簡單，將照片拖曳到軟體的畫面當中開始操作。
△ 從右側 Toolbox 可以看到各種素描效果，選取之後會有小區塊的預覽，確認之後點選 RUN 開始執行，完成後另存新檔就搞定。
△ 接著就來看看各種不同的效果吧！
http://www.softorbits.com/photo-to-sketch-converter/
免安裝版：
Sketch Drawer Pro 5.1.7z（MediaFire下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.7z（Rapidgator下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.7z（ZippyShare下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.7z（YunFile下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.7z（本站下載）
檔案大小：21.55 MB
安裝版：
Sketch Drawer Pro 5.1.exe（MediaFire下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.exe（Rapidgator下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.exe（ZippyShare下載）
Sketch Drawer Pro 5.1.exe（YunFile下載）
檔案大小：22.96 MB
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