大量的檔案若是要重新命名，絕對不可能一個一個更改，若是需要更專業的命名規則，那就需要專業級的 F-Rename Professional 批次更名工具，這款應該是我目前看過功能最替使用者著想的，有區分數字、日期與音樂標籤三種類型，當然也可以自訂更符合需求的命名規則，若你的工作常常遇到大量檔案，或是你希望重新整理自己的電腦檔案，這是一款還不錯的工具，限時免費不要錯過。

△ 進入活動頁面之後輸入自己的姓名、信箱與居住地點，之後 Send 送出，應該就會將註冊資訊送到你的信箱當中。（其實這些步驟也都可以跳過，直接到文末下載免安裝版本）

△ 去收信可以得到自己的 Customer ID，必須登入帳號才可以取的軟體。

△ 登入帳號，若不知道密碼可以透過 Forgot your password 來取得。

△ 登入之後就可以看到自己已經具備有 F-Rename Professional 的軟體授權，可以下載安裝版的檔案，或是文末下載免安裝版本。

△ 開啟 F-Rename Professional 後可以看到四大不同的功能，有依照數字批次重新命名（適合圖片檔案）、依照日期批次重新命名（適合圖片與影片檔案）、依照音樂標籤批次重新命名（適合音樂檔案），以及自訂化的批次重新命名（適合各種檔案）。

△ 依照數字批次重新命名（適合圖片檔案）

△ 依照日期批次重新命名（適合圖片與影片檔案）

△ 依照音樂標籤批次重新命名（適合音樂檔案）

△ 自訂化的批次重新命名（適合各種檔案），等於結合了數字、日期與音樂標籤三種模式，只要透過點選方式，就可以組合出自己想要的名稱模式，下方也會有重新命名的預覽。

△ 具備文字取代功能。

△ 轉換檔案名稱大小寫，支援首個字母大寫或是小寫。

△ 依照字元去移除檔案名稱的字，這個要命名規則比較一致才有辦法唷！

https://www.ascompsoftware.com/en/products/frename/

免安裝版：

F-Rename 2.001.7z（GOOGLE下載）

F-Rename 2.001.7z（1DRV下載）

F-Rename 2.001.7z（MEDIAFIRE下載）

F-Rename 2.001.7z（RAPIDGATOR下載）

F-Rename 2.001.7z（MEGA下載）

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