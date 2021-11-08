PHOTOZOP 好玩的線上圖片合成工具，一鍵讓你的照片出現在任何畫面中！

想知道如何讓自己的照片變得更有趣嗎？快到 PHOTOZOP 好玩的線上圖片合成工具體驗一下吧！PHOTOZOP 是一個有趣的免費線上圖片合網，你只要準備好你個人照片，選擇你喜歡的場景模板後，便可將你的照片上傳到網站上，好讓你的照片快速合成到畫廊、電影院、廣告看板、書本以及 3C 產品等模板中，這樣一來屬於自己的有趣合成圖就完成囉！更多有趣的線上圖片合成網站，可參考這篇：PhotoFunia 超有趣的圖片合成網，一秒讓你登上報紙頭版！

PHOTOZOP 使用說明

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進到 PHOTOZOP 網站後，就能在首頁上看到許多的場景模版。

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點選上方的「ALL CATEGORIES」可以讓你選擇你要的模版主題。

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當你找到喜歡的場景後，便可點擊下方的「選擇檔案」上傳你要使用的照片，或者你也能選擇「Upload From URL」貼上照片網址。

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上傳照片後，網站會要你選擇照片裁切的範圍，好了之後便可按下「CONVERT」進行合成。

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照片合成後就能預覽效果，若感覺不錯的話，便可以點選「Download」將合成照儲存到電腦中或分享給朋友都可以，想動手玩看看的朋友，趕緊點擊下方網址連結自行前往吧！

PHOTOZOP：https://photozop.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個圖片合成場景模板給大家參考：

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△ Business conference：https://photozop.com/people-sitting-rear-at-the-business-conference-funny-photo-montage/

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△ Digital tablet：https://photozop.com/create-funny-photo-montage-man-working-with-a-digital-tablet/

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△ Fathers day：https://photozop.com/fathers-day-concept-funny-photo-montage/

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△ Dog on hammock selfie：https://photozop.com/create-funny-photo-montage-dog-on-hammock-selfie/

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△ Truck with panel：https://photozop.com/create-funny-photo-montage-truck-with-panel/

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