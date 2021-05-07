PhotoFunia 超有趣的圖片合成網，一秒讓你登上報紙頭版！

如何讓自己的照片能跟明星一樣，放在各大廣告看板、報紙上嗎？就讓這款 PhotoFunia 超有趣的線上圖片合成網幫你搞定吧！PhotoFunia 是一個簡單又有趣的圖片合成網，你只需要準備幾張好看的個人圖片，上傳到網站上後，就可讓你輕鬆一鍵將圖片變成令人驚嘆的合成圖，包括能與相框、繪畫、廣告看板、牆壁、報紙已及書本等一起合成，這樣一來你能擁有一張屬於自己的有趣合成圖囉！想將照片合進多項 3C 產品中嗎？請參考這篇：MockDrop 免費 3C 合成情境網站！

PhotoFunia 使用介紹

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當我們進到 PhotoFunia 網站首頁後，就能在右手邊看到許多圖片合成特效，而左邊則是特效分類表，全部共有 636 種圖片合成特效讓你做選擇。

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接著你就點進一個你喜歡的圖片合成頁面後，就可點擊下方的「Choose photo」來上傳一張相片。

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圖片上傳完成後，會要你江圖片裁切成適合該特效的尺寸，選好要殘切的位置後，便可按下「Crop」網站就會自動進行圖片合成。

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好了之後，你就能在網站中看到合成後的圖片，想下載圖片的話請點選右上方的「Download」即可，厲害的是合成好的圖片看起來一點違和感都沒有，真的超強的啦！想玩玩看的朋友，趕緊點擊下方網址連結體驗看看吧！

PhotoFunia：https://photofunia.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個圖片合成特效給大家參考：

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△ Melbourne Gallery：https://photofunia.com/categories/all_effects/melbourne-gallery

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△ Explorer drawing：https://photofunia.com/categories/all_effects/explorer-drawing

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△ Autumn Leaf：https://photofunia.com/categories/all_effects/autumn-leaf

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△ Card with Flowers：https://photofunia.com/categories/all_effects/card-with-flowers

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△ Truck Advert：https://photofunia.com/categories/all_effects/truck-advert

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