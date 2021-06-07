MUJI 無印良品BGM

在家工作越來越悶嗎？播放背景音樂轉換一下氣氛吧，MUJI 無印良品推出「免費背景音樂」，一共 30 首共計 1 小時 40 分鐘的背景音樂，希望台灣的大家，因為疫情在家防疫，不論遠距工作或上學，也能夠感受到在無印良品逛街時的輕鬆氛圍，目前與 8 大音樂串流平台合作（未來會新增更多），大家無須付費就能夠前往免費收聽，趕快去聽聽看是否有適合自己工作時聽的音樂吧！

MUJI 無印良品BGM

目前合作的音樂串流平台有 Apple MusicAmazon Prime MusicSpotifyAWALINE MusicYouTube Musicauうたパス 及 dヒッツ

工作背景音樂

在無印量品的活動頁面，可以看到 24 首背景音樂主題、地區、出版年份及介紹，這是自 2001 年以來，MUJI 無印良品尋找世界各地 16 個國家和地區的當地音樂家作品，並將其收納進 MUJI 無印良品的 BGM 系列。

無印良品音樂

MUJI 無印良品希望人們可以在遠距工作或在家中放鬆時欣賞無人聲 BGM 音樂。為此，MUJI 無印良品將定期更新 BGM 播放列表，根據不同的場景，從各種系列中選擇音樂。Spotify 播放列表預計每年更新四次，點擊下方 Spotify 播放列表傳送門，就能夠開始聆聽啦。

輕快背景音樂

打開後就可以看到 MUJI 無印良品背景音樂，共有 30 首歌曲，播放時長 1 小時 40 分鐘，這是來自 BGM 2 〜 25 的歌曲的播放列表，有「享受初夏」的概念，Spotify 播放連結幫大家準備在下方囉～趕快點過去感受在家逛無印良品的氛圍吧。

傳送門：免費聆聽 MUJI 無印良品背景音樂

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