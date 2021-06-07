在家工作越來越悶嗎？播放背景音樂轉換一下氣氛吧，MUJI 無印良品推出「免費背景音樂」，一共 30 首共計 1 小時 40 分鐘的背景音樂，希望台灣的大家，因為疫情在家防疫，不論遠距工作或上學，也能夠感受到在無印良品逛街時的輕鬆氛圍，目前與 8 大音樂串流平台合作（未來會新增更多），大家無須付費就能夠前往免費收聽，趕快去聽聽看是否有適合自己工作時聽的音樂吧！

目前合作的音樂串流平台有 Apple Music

在無印量品的活動頁面，可以看到 24 首背景音樂主題、地區、出版年份及介紹，這是自 2001 年以來，MUJI 無印良品尋找世界各地 16 個國家和地區的當地音樂家作品，並將其收納進 MUJI 無印良品的 BGM 系列。

MUJI 無印良品希望人們可以在遠距工作或在家中放鬆時欣賞無人聲 BGM 音樂。為此，MUJI 無印良品將定期更新 BGM 播放列表，根據不同的場景，從各種系列中選擇音樂。Spotify 播放列表預計每年更新四次，點擊下方 Spotify 播放列表傳送門，就能夠開始聆聽啦。

打開後就可以看到 MUJI 無印良品背景音樂，共有 30 首歌曲，播放時長 1 小時 40 分鐘，這是來自 BGM 2 〜 25 的歌曲的播放列表，有「享受初夏」的概念，Spotify 播放連結幫大家準備在下方囉～趕快點過去感受在家逛無印良品的氛圍吧。

傳送門：免費聆聽 MUJI 無印良品背景音樂