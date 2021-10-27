如何在上班或讀書時讓自己更加專注呢？不妨就讓這款超美的 lofi.co 互動式音樂網來幫助你吧！lofi.co 是一個專門播放讓人放鬆、安定的 LoFi 音樂網，網站中有著互動式的場景設計，可讓你在網頁上看到精美的動態效果，再藉由混音器與背景環境音的結合，營造出完美的專注氛圍，若你想使用番茄鐘、筆記、更多場景主題的話，就必須要進行付費，不過小編覺得免費的就很好用囉！更多能讓自已放鬆專心的音樂，可參考這篇：lofi.cafe 線上慵懶 Lo-Fi 音樂網！

lofi.co 使用介紹

當我們進到 lofi.co 網站後，便可以看到令人舒服的背景畫面，直接點擊下方的「播放」按鈕便可開始播放音樂。

接著點擊網站中的白色圓圈的話，便可加入相對應的環境音效，而根據你點的圓圈畫面也會產生不同的動畫。

點開左下方的「Open mixer」則可以開啟混音功能，共有「Sleepy」、「Jazzy」、「Chill」三種音樂風格讓你選擇，下方還能讓你加入森林、鳥鳴、河流的環境音，讓你營造出完美的專注氛圍。

若你當前的場景看膩的話，可點選右側「切換場景」功能，讓你切換到室外場景。

若你點選右上方的「放大鏡」圖示的話，可將場景變成像素化，你也可以點選「展開」圖示變成全螢幕。

若你點擊上方的「書本」按鈕，則可切換到另一個場景，在這場景中你可點筆電上方的白色圓圈切換窗前景色，其餘像是番茄鐘、筆記的功能按鈕就屬於付費項目。

想付費的朋友，可以參考網站中的付費說明，看不懂英文的朋友可利用 Google 網頁翻譯功能進行翻譯，共有月訂與年訂兩種選擇，不過小編個人覺得免費就很夠用了，想讓讀書更專注或下班讓身心放鬆的朋友，感點擊下方連結感受一場聽覺與視覺的饗宴吧！

lofi.co：https://lofi.co/





之前也有分享過電腦版的音樂工具，有興趣的可以參考：桌面版 Lofi Radio 適合工作專注的純音樂，虛擬同事自帶 BGM（Windows / Mac）