想看正版電影，除了 Netflix 可以去哪邊看呢？Netflix 屬於包月式的訂閱，我知道很多人一個月只有時間看個一、兩次，如此一來訂閱 Netflix 就相當不划算，不過最近大家所熟悉的 YouTube 推出「電影租借或購買服務」，非常適合單次觀看的朋友，這樣一來就比訂閱 Netflix 還要划算，又能支持正版，YouTube 電影如何租借？購買與租借又有什麼差別呢？下方一一為大家解答囉。如果你想看的正版電影沒在 YouTube 上架，請透過 OTT 影音搜尋，收錄全台 20 家影音平台，合法正版追劇來源輕鬆搜尋。

進入 YouTube 官網之後，左側欄位下方「更多 YouTube 功能」，原本只有遊戲、直播及體育分類，現在多出的「電影」分類囉！

點擊之後就能夠看到目前 YouTube 所有電影，不過並非所有電影都能夠租借，有些只能購買，查看影片下載的綠色文字就可以知道可租看狀態。

大部分的電影點進去後，都可以看到預告，點擊右側「購買或租看」繼續。

以小編上圖電影《末日異戰》為例，租借 YouTube 電影 SD 畫質為 59 元、HD 畫質則為 79 元。購買畫 SD 標準畫質為 290 元、HD 高畫質為 390 元。

租借後請在 30 天內開始觀賞。開始播放後，請在 48 小時內看完，購買的話則無時間限制。

不過大家要特別注意的是，租借或購買 YouTube 電影前，說明欄裡的字幕要特別看一下是否有「中文」字幕，並非所有影片都有中文字幕喔，否則開始觀看之後沒有中文字幕就尷尬啦。週末偶爾想看個電影，用 YouTube 最新電影功能比起月訂閱的 Netflix 還要划算很多唷。

傳送門：YouTube 電影