正版電影線上看

想看正版電影，除了 Netflix 可以去哪邊看呢？Netflix 屬於包月式的訂閱，我知道很多人一個月只有時間看個一、兩次，如此一來訂閱 Netflix 就相當不划算，不過最近大家所熟悉的 YouTube 推出「電影租借或購買服務」，非常適合單次觀看的朋友，這樣一來就比訂閱 Netflix 還要划算，又能支持正版，YouTube 電影如何租借？購買與租借又有什麼差別呢？下方一一為大家解答囉。如果你想看的正版電影沒在 YouTube 上架，請透過 OTT 影音搜尋，收錄全台 20 家影音平台，合法正版追劇來源輕鬆搜尋。

YouTube 電影

進入 YouTube 官網之後，左側欄位下方「更多 YouTube 功能」，原本只有遊戲、直播及體育分類，現在多出的「電影」分類囉！

正版電影線上看

點擊之後就能夠看到目前 YouTube 所有電影，不過並非所有電影都能夠租借，有些只能購買，查看影片下載的綠色文字就可以知道可租看狀態。

線上看電影 ppt

大部分的電影點進去後，都可以看到預告，點擊右側「購買或租看」繼續。

2021 上映電影線上看

以小編上圖電影《末日異戰》為例，租借 YouTube 電影 SD 畫質為 59 元、HD 畫質則為 79 元。購買畫 SD 標準畫質為 290 元、HD 高畫質為 390 元。

租借後請在 30 天內開始觀賞。開始播放後，請在 48 小時內看完，購買的話則無時間限制。

YouTube 電影

不過大家要特別注意的是，租借或購買 YouTube 電影前，說明欄裡的字幕要特別看一下是否有「中文」字幕，並非所有影片都有中文字幕喔，否則開始觀看之後沒有中文字幕就尷尬啦。週末偶爾想看個電影，用 YouTube 最新電影功能比起月訂閱的 Netflix 還要划算很多唷。

傳送門：YouTube 電影

YouTube 電影租借服務正式登場，大量正版電影線上就能租借/購買 相關文章

訪客留言

YouTube 電影租借服務正式登場，大量正版電影線上就能租借/購買 參考資料

YouTube超級感謝抖內新功能上線！4種價格小費 - 數位時代
2021年7月22日 — YouTube日前公開了全新功能「超級感謝（Super Thanks）」機制，觀眾將能以實際金額來贊助喜歡的影片創作者。
Youtube 推出官方版免費電影啦！只要忍受廣告就能享受免費正版電影 | TechOrange 科技報橘
2018/11/19 · 只要忍受廣告就能享受免費正版電影 unwire.hk 2018-11-19 Share 【為什麼我們要挑選這篇文章】近期， YouTube 在美國提供免費電影的服務，只要可以接受插播廣告就可觀賞。雖然目前的電影數不多，但這可以增加 YouTube 的廣告營收來源，廣告主也可以 ... ...
Netflix台灣讓您在線上觀賞節目與電影
線上觀賞Netflix（網飛）電影與節目，或直接串流至智慧型電視、遊戲機、PC、Mac、手機、平板電腦等多種裝置。 ... 輕鬆儲存您最喜歡的影片，讓您時時都能盡情觀賞。
YouTube短影音基金登台創作者月獎勵金上看萬美元 - 四季線上
2021年9月29日 — 繼今年7月在台灣推出YouTube Shorts（短影音）服務後，YouTube今天宣布Shorts基金正式拓展至台灣，符合資格的創作者每月有機會獲得100到1萬美元（約新 ...
Google Play 電影台灣推出！即時看片租片第一手心得
2014/11/5 · Google Play 商店在台灣一直有一些缺憾，雖然搶先了 Apple 的 iBooks 而在台灣推出了可以付費購買電子書的「 Google Play Books 圖書商店」，但是影音方面的 Google Play Music 與 Movie 卻遲遲未在台灣推出。尤其像是「 Spotify 」都已經有台灣版， Apple 早在 ...
YouTube 也推出電影租借服務了！租借流程很簡單 - 蘋果仁 - 果仁 iPhoneiOS好物推薦科技媒體
11 小時前 · YouTube 也推出電影租借服務了！租借流程很簡單 2021 年 10 月 25 日 10月25日威力彩開獎直播：威力彩開獎時間幾點、得獎號碼、中獎方式看這裡 2021 年 10 月 25 日 農遊券 App 下載：領取農遊券 App 使用方式，這一篇教你怎麼用 2021 年 10 月 25 日 ...
如何觀賞購買的電影和電視節目- YouTube說明 - Google Support
如果選擇租片，你可在首次觀看起算的租期內盡情觀賞電影；如為購買影片，則可無限次觀看。詳情請參閱使用規則。 以某些影片來說，不同畫質的版本可能價格不同。只有系統 ...
21個台灣影音串流平台推薦，費用訂閱方案、內容比較
2020年6月13日 — HBO 旗下擁有海量作品IP跟獨家電影，只要推出就會造成觀眾 ... 隨點隨看，完全不受時間地域限制，大幅放寬追劇彈性，也能避免從盜版來源欣賞作品。
影音串流平台之分析與展望Content, Community and Platform
由 林姿妘 著作 · 2020 — 當YouTube 成為注意力集中地，擁有版權的企業同樣影片上傳，並且加入. 版權保護，其他創作者若是不經授權使用，其廣告收益將屬於版權持有者。企業. 藉由提供正版來源以及 ...
瞭解如何在 YouTube 上管理音樂版權 - YouTube
版權是所有 YouTube 影片上傳者都必須重視的議題。本文將詳細說明音樂版權、翻唱歌曲和 YouTube 的 Content ID 版權管理系統。版權是智慧財產權法的一種，旨在保護作者的原創作品。版權的重要性在於能決定誰能使用你或其他人所創作的音樂，以及你在 ... ...