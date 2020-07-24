在版權意識崛起的時代，想要看電影、追劇要去哪裡找正版來源呢？KKTV、LINE TV、Netflix 等 OTT ( Over the Top ) 影音來源如此多，難道只能一個一個慢慢找嗎 ? 近期有網友自製 OTT 影音搜尋，可以幫助大家一鍵尋找你想看的影片正版來源，收錄目前最齊全的 OTT 影音平台，搜尋到後可以直接點擊前往觀看，如此一來，想要看正版來源就不會如此辛苦囉！若你也希望一起支持正版，也常在網路上觀看影音的話，這個不錯工具推薦大家收下～電視觀看可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道

進入 OTT 影音搜尋頁面後，在欄位中輸入你想觀看的片名按下搜尋即可。

接著就可以在下方列表看到來源、連結。這樣好處是，比起直接在 Google 搜尋，可以排除許多盜版影音網站，直接縮小的搜尋範圍。

點擊連結後可以直接跳轉到 OTT 影音平台觀看，以後想要看正版影片，就不用找到心累啦，不然之前用 Google 搜尋的經驗，有時候找到盜版影片來源，真的還比找正版來源快速 ＠＠

OTT 影音搜尋目前支援的 OTT 平台包含：HBO GO、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、myVideo、Netflix、Amazon Prime Video (片單隨緣更新)CATCHPLAY+ (暫無HBO GO內容)、friDay影音、iTunes電影、Google Play電影、Vidol TV、Yahoo TV、bilibili台灣、台視TouchTTV、動畫瘋、公視+、四季線上、愛奇藝台灣等 20 家平台。

幾乎所有 OTT 影音平台通通收錄了，基本上若 OTT 影音搜尋這邊找不到的話，可能也沒辦法在網路上看到合法收看來源，總之是個滿方便的影片搜尋工具，建議大家收下囉 !

傳送門：OTT 影音搜尋