OTT 影音搜尋

在版權意識崛起的時代，想要看電影、追劇要去哪裡找正版來源呢？KKTV、LINE TV、Netflix 等 OTT ( Over the Top ) 影音來源如此多，難道只能一個一個慢慢找嗎 ? 近期有網友自製 OTT 影音搜尋，可以幫助大家一鍵尋找你想看的影片正版來源，收錄目前最齊全的 OTT 影音平台，搜尋到後可以直接點擊前往觀看，如此一來，想要看正版來源就不會如此辛苦囉！若你也希望一起支持正版，也常在網路上觀看影音的話，這個不錯工具推薦大家收下～電視觀看可以參考：亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇，12 月最低只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道

OTT 影音搜尋

進入 OTT 影音搜尋頁面後，在欄位中輸入你想觀看的片名按下搜尋即可。

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接著就可以在下方列表看到來源、連結。這樣好處是，比起直接在 Google 搜尋，可以排除許多盜版影音網站，直接縮小的搜尋範圍。 

OTT 影音搜尋

點擊連結後可以直接跳轉到 OTT 影音平台觀看，以後想要看正版影片，就不用找到心累啦，不然之前用 Google 搜尋的經驗，有時候找到盜版影片來源，真的還比找正版來源快速 ＠＠

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OTT 影音搜尋目前支援的 OTT 平台包含：HBO GO、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、myVideo、Netflix、Amazon Prime Video (片單隨緣更新)CATCHPLAY+ (暫無HBO GO內容)、friDay影音、iTunes電影、Google Play電影、Vidol TV、Yahoo TV、bilibili台灣、台視TouchTTV、動畫瘋、公視+、四季線上、愛奇藝台灣等 20 家平台。

幾乎所有 OTT 影音平台通通收錄了，基本上若 OTT 影音搜尋這邊找不到的話，可能也沒辦法在網路上看到合法收看來源，總之是個滿方便的影片搜尋工具，建議大家收下囉 !

傳送門：OTT 影音搜尋

OTT 影音搜尋，收錄全台 20 家影音平台，合法正版追劇來源輕鬆搜尋 相關文章

訪客留言

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2020/7/19 · 近期PTT網友gs8613789在「C_Chat」分享，他自寫的簡易正版動畫收視管道搜尋網頁「OTT影音搜尋」，只要打上作品正確的中文譯名，就能快速在搜尋網頁中，找到巴哈姆特動畫瘋、木棉花 YT、KKTV等OTT平台是否有提供收視管道。目前網頁說明有支援Netflix、HBO GO、 ...
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2 天前 · 不過，OTT平台數十種，要如何找到最適合自己的平台？那些平台有上架自己喜歡看的影視作品呢？PTT上有網友就設計出了一款「OTT影音搜尋」平台，讓用戶可以一舉找到你想看的影視作品在那些平台上線。
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注意事項 : 支援平台 : Netflix、HBO GO、Amazon Prime Video(片單隨緣更新)、Hami Video、LiTV、myVideo、friDay影音、Vidol TV、CATCHPLAY+、KKTV、LINE TV、iTunes電影、公視+、四季線上、愛奇藝台灣、巴哈姆特動畫瘋、bilibili台灣
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但因為網友提供內容控管不易，所以這平台將不再繼續營運。 ... 起初的構想是找出各大影片平台的search query URL (像KKTV 大概長 ... 有些平台的搜尋永遠是壞的，像公視+7 影音服務網。 5. ... 有時候連谷阿莫都介紹完的片，我還不知道哪裡有正版的可以看啊。 ... 有的自製影集比較多，但院線電影更新速度很慢，